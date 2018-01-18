В Ростовской области в ходе военных учений на автотрассу приземлились три боевых истребителя, сообщает Первый канал.

Посадку совершили экипажи самолетов Су-27, Су-30 и Су-34. По легенде, летчики провели воздушный бой с противником, а затем должны были сесть на условно поврежденную полосу.

Как отметил Первый канал, уникальность операции в том, что такие тяжелые машины впервые приземлялись на дорогу, которая в ширину в четыре раза уже привычной. Маневр осложнял сильный боковой ветер. Несмотря на это, с задачей пилоты справились успешно.

Ранее местных автомобилистов предупредили об ограничении движения по трассе А-260 в районе станицы Тацинской из-за летных учений.

Маневры военных летчиков проходят в Ростовской области и в Краснодарском крае. Кроме самолетов, в занятиях участвуют экипажи боевых вертолетов "Ночной охотник", "Терминатор" и "Аллигатор".