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Видео организатора пермской резни в школе в 11-летнем возрасте

, ИА "Амител"
Утром 15 января двое подростков ворвались в школу в Перми и устроили резню

Фото: кадр из видео

Телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись организатора поножовщины в школе Перми в 11-летнем возрасте, после которой его перевели на два года на домашнее обучение.  

На кадрах видно, как школьник ведет себя в учебном заведении. Он прыгает по школьным партам, кидается в одноклассников тряпкой, бегает со шваброй по классу.

Напомним, утром 15 января двое подростков ворвались в школу в Перми и устроили резню. В результате нападения были ранены 12 учеников четвертого класса, педагог и сами нападавшие.

Подросткам может грозить срок заключения до семи лет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.01.2018 23:15
- гость -

Шизик

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18.01.2018 09:27
татьяна

У нас же в стране толерантность. Теперь дети и с психическими заболеваниями по желанию родителей могут учиться в общеобразовательной школе.Хотя в городе имеются специальные интернаты где для них созданы все условия. и работают дефектологи-педагоги.

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