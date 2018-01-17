Телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись организатора поножовщины в школе Перми в 11-летнем возрасте, после которой его перевели на два года на домашнее обучение.

На кадрах видно, как школьник ведет себя в учебном заведении. Он прыгает по школьным партам, кидается в одноклассников тряпкой, бегает со шваброй по классу.

Напомним, утром 15 января двое подростков ворвались в школу в Перми и устроили резню. В результате нападения были ранены 12 учеников четвертого класса, педагог и сами нападавшие.

Подросткам может грозить срок заключения до семи лет.