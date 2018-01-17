Следователи не исключают, что убитый в Оренбурге независимый автоэксперт мог перейти дорогу местным криминальным группировкам, которые специализируются на страховых аферах, сообщает LIFE.

Сыщики угрозыска Оренбурга до сих пор ищут черную "Приору", на которой скрылись убийцы 35-летнего местного бизнесмена Дениса Чернова и его 7-летнего сына. Следователи не сомневаются в том, что убийство было заказным. В качестве главной версии отрабатывают "профессиональную": известно, что бизнесмен занимался независимыми автоэкспертизами и оценкой, поэтому у него могли быть конфликты с клиентами и компаниями, которые были недовольны его заключениями.

Киллеры устроили засаду на Чернова около дома на Карагандинской улице, где он жил с семьей. Здесь же был припаркован и его автомобиль Toyota Land Cruiser Prado белого цвета. Оперативники восстановили примерную картину убийства.

Около 8 часов утра бизнесмен вышел из подъезда вместе с 7-летним сыном, которого он собирался довезти до школы. Пока автомобиль прогревался, Чернов сходил к помойке и выбросил мусор. Когда он вернулся к машине, около него остановилась "Приора" черного цвета, откуда и вышел киллер. Он несколько раз ударил бизнесмена ножом, после чего тот упал. В этот момент убийца увидел в салоне автомобиля ребенка. Он не пожалел и его — на теле мальчика эксперты насчитали несколько ножевых ран.

Киллер с сообщником перетащили тела в багажник Toyota, после чего один из них сел за руль внедорожника и перегнал машину к гаражам во дворе жилых домов № 96 и № 98 на Карагандинской улице. Здесь киллер облил бензином правую дверь машины, поджег ее, а сам вернулся в "Приору". Этот момент уже видели из окон жители соседнего дома, которые и позвонили в полицию. Автомобиль так и не успел загореться.

К моменту приезда скорой 7-летний ребенок был еще жив, однако до реанимации довезти его не успели.

Следственное управление Следственного комитета по Оренбургу возбудило уголовное дело по статье "Умышленное убийство двух и более лиц".

Следователи не исключают и другие версии — личная жизнь, долги, бытовые конфликты.

Известно, что Денис Чернов еще в 2008 году был зарегистрирован в качестве частного предпринимателя и занимался экспертизами и оценкой. Судя по профилю Чернова на сайте Российского союза автостраховщиков, предприниматель специализировался на автотехнической и трасологической экспертизах. Их проводят, чтобы установить виновника ДТП и в конечном счете получить компенсацию у страховщиков.

Помимо этого, Чернов значился совладельцем двух ликвидированных фирм ООО "Компаньон Финанс Оренбург" и ООО "Монолит Финанс", которые также оказывали услуги в сфере страхования.

По словам экспертов, это довольно опасная сфера, потому что одной из сторон могут не понравиться результаты оценки. По мнению адвоката Ильи Алексеева, специализирующегося на юридических расследованиях дорожно-транспортных происшествий, погибший мог конфликтовать с клиентами или страховыми компаниями.

"Страховые компании не очень часто соглашаются с мнениями независимых оценщиков ущерба от ДТП, так как они дают заключения о более высокой стоимости ущерба, чем это делают эксперты страховщиков. Страховым компаниям выгодно меньше платить клиентам, чтобы не сокращать прибыль компании от заключенных договоров ОСАГО и КАСКО", — отметил Алексеев.

Кроме того, если к Чернову обращались за оценкой страховые компании, то зуб на него могли иметь клиенты. Например, мошенники, которые специализируются на страховых аферах: независимый оценщик мог сломать им теневой бизнес. Недавно в Оренбурге судили сразу две крупные группировки мошенников, которые занимались инсценировками ДТП, а затем получали от страховщиков выплаты.

Согласно базе судов, Чернов был частым гостем на судебных заседаниях. Зачастую он помогал людям, попавшим в ДТП, взыскивать со страховщиков полное возмещение. Кроме того, и сами страховые компании засыпали бизнесмена исками о неосновательном обогащении. Мол, нанимали его для проведения экспертизы и дважды перечислили ему гонорар. Сам Чернов также судился со страховщиками. Так, например, в 2012-м бизнесмен отсудил у "Страховой группы МСК" деньги. Предприниматель оказал компании услуги, но та отказалась платить. В итоге суд встал на сторону Чернова и обязал компанию выплатить ему вместе с неустойками 69 тысяч рублей.

Сейчас следователи поднимают базу данных клиентов Чернова, чтобы понять, с кем у него мог быть конфликт. Кроме того, изучается личная жизнь бизнесмена, а также его долговые обязательства.