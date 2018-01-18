Чистый отток капитала из России за 2017 год вырос в 1,6 раза и составил $31,3 млрд, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на заявление Банка России.
"Чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке Банка России, составил $31,3 млрд ($19,8 млрд в 2016 году)", — рассказали в ЦБ.
Отмечается, что основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств.
В сентябре прошлого года сообщалось, что Центробанк улучшил прогноз по чистому оттоку капитала из страны на 2017 год до $17 млрд.
Комментарии
Ахренительные прогнозеры
Выводят доллары и евро...а зачем они россиянам..? Это же не крепкий российский рубль?..
А что вы хотели? Если верить руководству государством и подконтрольным властям СМИ, с экономикой России всё настолько замечательно, что капиталы ей совершенно ни к чему...