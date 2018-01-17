В Москве из окна квартиры на четвертом этаже выпрыгнули мальчик и две девочки, сообщает LIFE.

Стали известны личности маленьких москвичей: Елизавета Г. 2011 г.р., Мария Г. 2006 г.р. и Федор Ч. 2001 г.р.

Брат и сестра были направлены после произошедшего в Детскую городскую клиническую больницу № 13. Третий — в ДГКБ № 9.

Спрыгнувших с многометровой высоты детей поймали на растянутое одеяло местные жители до прибытия спасателей. Для госпитализации пострадавших был задействован санитарный вертолет.