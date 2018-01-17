Построенная бобрами плотина стала причиной подтопления одной из деревень в Мензелинском районе Татарстана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника управления охраны животного и растительного мира Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам Рината Чиспиякова.

В деревне Куяново произошел потоп. "В деревню ни заехать, ни проехать. По улице Советской — только на лодке. Во дворах — вода, в сараях — вода. В погребах, где запасы, тоже вода", — пишут местные жители.

В качестве причины произошедшего называется разлив находящейся поблизости реки Брустанка из-за построенной бобрами на русле реки плотины.

"Мы в курсе ситуации, что произошло подтопление из-за построенной бобрами плотины. Сейчас нашим специалистам дано поручение, они на месте определят причины и масштаб произошедшего. Если информация подтвердится, если есть угроза затопления села, будем принимать меры", — сказал Чиспияков.

По его словам, в компетенции Госкомитета, в частности, выдача охотхозяйствам разрешения на регулирование численности бобров, и для устранения ситуации с подтоплением деревни, вероятно, придется такое разрешение выдать.

Решение же вопроса о сносе самой плотины, как отметил Чиспияков, не входит в компетенцию комитета. После изучения ситуации будут проработаны различные варианты безопасного спуска воды, сдерживаемой бобровой плотиной.