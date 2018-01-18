Рыбаку удалось снять на видео песца, который хотел украсть его улов. Видео появилось на YouTube.
Животное бродило возле лунки, в которой рыбак хранил улов. Пытаясь отогнать гостя, мужчина покрикивал, что это его мойва и его лунка.
Песец был настойчив. В итоге рыбак рассмеялся и разрешил животному съесть рыбу.
"Молодец, считай, что выкопал. Это тебе за фокус с выкапыванием", — похвалил мужчина.
Комментарии
Первую часть заголовка я сначала по другому воспринял))
ПИсец - Красавчик!!!
А вот заголовок не очень!