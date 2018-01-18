Жители так называемой Луганской народной республики решили поддержать президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Видео появилось на YouTube-канале NewsFront.

"А на Земле всей был бы мир. Но если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой!" - поют дети.

"Русский мир мы защитим. Свою честь не предадим. Ты подставил нам плечо. Вера греет горячо. Главный ты у нас герой. Дядя Вова, мы с тобой!", — декламируют в певучей форме дети.