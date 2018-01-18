Жители так называемой Луганской народной республики решили поддержать президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Видео появилось на YouTube-канале NewsFront.
"А на Земле всей был бы мир. Но если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой!" - поют дети.
"Русский мир мы защитим. Свою честь не предадим. Ты подставил нам плечо. Вера греет горячо. Главный ты у нас герой. Дядя Вова, мы с тобой!", — декламируют в певучей форме дети.
Комментарии
Ленин всегда жывой, Ленин всегда с тобой, в горе,надежде,и в радости. Ленин в твоей судьбе, в каждом щясливом дне. Ленин в тебе, и во мне С утреца чёт вспомнилось. Можно,как Гимн, переделать на новый лад- последнее особо актуально!
Ужас то какой! Лица получающие деньги от дяди Вовы заставили детишек хвалебные песни петь про дядю Вову. А самим слабо спеть или пленных хохлов заставить?
Жалко. Дети, не понимают того, что Путин просто струсил. Нужно было всего-навсего принять этот регион в состав России как с Крымом. Война давно бы закончилась.
Зачем все это? Платные концерты, привлечение детей, подвоз людей на сбор подписей? Перестраховка? Наперегонки показать, кто больше КУ господина ПэЖэ? Или нет никакой народной любви от слова совсем?
Дядя Вова сепаратистов и террористов замочит где поймает.
Затем. Когда насчитают146 процентов, скажут, мы пердупержали
кто слышит другие слова?
"Дядя Вова, ХРЕН с тобой!"
"Дядя Вова, ПЁС с тобой!"
"Дядя Вова, ПЕНЬ с тобой!"
"Дядя Вова, БОГ с тобой!"
зачем это делают? ЛДНР материально поддерживается РФ, это факт.
но какое отношение эти квази-государства имеют к политическому процессу в РФ?
да и детей впутывать в это некрасиво.
считаю неправильной данную постанову.
ЗЫ
ту гость 08:08
завязывайте с этим бредом про 146%