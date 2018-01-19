Хочется уюта и тепла? Цените в домашней одежде качество, удобство и натуральные ткани? Надоел ширпотреб китайского производства и ищете по-настоящему хорошую одежду и белье? Салон домашней одежды Alpalazone предлагает именно такую продукцию. Широкий ассортимент женского и мужского нижнего белья, а также красивой и удобной одежды по европейскому дизайну для дома, сна и отдыха удовлетворит даже самый взыскательный спрос. К тому же сейчас в Alpalazone проходит январская сезонная распродажа — скидки на отдельные товары доходят до 50%. Успейте купить отличную одежду по выгодной цене!

Alpalazone имеет собственное производство – вся продукция шьется на фабрике, а затем реализуется через сеть фирменных салонов, расположенных в краевой столице, в Бийске и Горно-Алтайске. На собственной фабрике отшиваются оригинальные пижамы, платья, домашние костюмы и комбинезоны, футболки, майки, шорты, брюки для дома, нижнее белье. Сегодня Alpalazone – это уже достойно зарекомендовавший себя бренд, который стал известен многим потребителям благодаря ответственному и честному подходу к делу. "Мы дарим удовольствие от хороших вещей!" – именно так звучит фирменный слоган компании-производителя, который подтверждается ежедневно.

Сеть салонов Alpalazone предлагает не просто качественную и красивую домашнюю одежду российского производства, но также стильную и максимально комфортную. При этом хорошие вещи не обязательно стоят дорого – в Alpalazone домашнюю одежду можно приобрести по привлекательной цене. Кроме того, акции и распродажи, которые регулярно здесь проходят, а также действующая система накопительных скидок и бонусов делают покупку еще приятнее.

Российская одежда достойного качества пришлась по душе покупателям — это говорит о том, что все больше людей подходят к выбору вещей серьезно и ответственно, нам не все равно, что носить. Именно поэтому продукция Alpalazone нашла отклик у потребителей. Сначала была открыта собственная фабрика по производству одежды, затем появилась целая сеть салонов по продаже модных домашних вещей. Молодая, активно развивающаяся компания не планирует останавливаться на достигнутом, так как в ближайших планах – выход в такие регионы, как Новосибирск и Кузбасс.

"Уже в этом году планируется запуск интернет-магазина Alpalazone. Так, жители не только тех городов, где имеются салоны по продаже одежды нашего производства, но и других регионов смогут совсем скоро покупать нашу продукцию в режиме онлайн", — рассказали представители компании.

Следить за новостями и новинками в Alpalazone могут пользователи социальных сетей — бренд имеет странички в "Инстаграм", "ВКонтакте", "Одноклассниках", "Фейсбуке", "Твиттере".

Салоны Alpalazone:

г. Барнаул

ТРЦ "Арена", Павловский тракт, 188, 1 этаж

ТРЦ "Европа", Павловский тракт, 251в, 1 этаж

ТРЦ "Огни", ул. А. Петрова, 219Б, 1 этаж

ТРЦ "Галактика", пр. Строителей, 117, 1 этаж

г. Бийск:

ТРЦ "Ривьера", ул. Советская, 205/2, 1 этаж

"Мария-Ра", пер. Коммунарский, 18, 1 этаж

г. Горно-Алтайск

ТРЦ "Панорама", пр. Коммунистический, 11, 2 этаж