Президент России Владимир Путин на Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне угостил чиновников пастилой, сообщает РИА "Новости".

Путину в рамках выставки проектов создания комфортной городской среды рассказали о нескольких видах лакомства и предложили попробовать знаменитую коломенскую пастилу.

Для дегустации Путин выбрал медовый сорт и угостил им своего полпреда в ЦФО Алексея Гордеева, губернатора Московской области Андрея Воробьева, своего помощника Николая Цуканова и министра строительства Михаила Меня.

Президент признался, что ему понравилась Коломна. По его словам, город находится в хорошем состоянии, и в нем есть что смотреть. "В целом не случайно сюда РЖД "Ласточку" запустили", — пошутил он.

Ранее, посещая авиасалон МАКС-2017 в Жуковском, Владимир Путин угостил чиновников мороженым. Президент подошел к палатке, где в большом ассортименте было представлено лакомство российских производителей.