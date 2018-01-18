Президент России Владимир Путин на Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне угостил чиновников пастилой, сообщает РИА "Новости".
Путину в рамках выставки проектов создания комфортной городской среды рассказали о нескольких видах лакомства и предложили попробовать знаменитую коломенскую пастилу.
Для дегустации Путин выбрал медовый сорт и угостил им своего полпреда в ЦФО Алексея Гордеева, губернатора Московской области Андрея Воробьева, своего помощника Николая Цуканова и министра строительства Михаила Меня.
Президент признался, что ему понравилась Коломна. По его словам, город находится в хорошем состоянии, и в нем есть что смотреть. "В целом не случайно сюда РЖД "Ласточку" запустили", — пошутил он.
Ранее, посещая авиасалон МАКС-2017 в Жуковском, Владимир Путин угостил чиновников мороженым. Президент подошел к палатке, где в большом ассортименте было представлено лакомство российских производителей.
Комментарии
Медовая пастила , которой угощал путин чиновников была в виде фаллоса?
09-22
очень остроумно.
иди на урок шкед!
А стрелять с двух рук он не умеет?
а меня теперь не удивляет, что многие не любят журналистов....вот что это за фраза "покормил с рук"??? то есть вы намекаете на то, что люди, которых Путин угостил- собаки или кошки? что это за пренебрежение? не помню кто сказал- относитесь к людям так, как хотели бы чтобы так относились к вам (переврала фразу, но понятно), оскорбляете людей, пользуясь журналистской уверенностью, что вы, типа, очень круто правые....
оскорбили не журналисты, а чиновники сами себя, принимая "с рук" угощение от хозяина.
18.01.2018 09:24
- гость -
А чего неостроумного то? Нормально он пошутил. Или про султана и его визирей негоже всуе?
18.01.2018 09:53
- гость -
а они ели прям с рук? ты это где увидел?
18.01.2018 09:55
- гость -
когда перевирают, тогда не смешно.
и кого ты султаном называешь?
и кого ты султаном называешь?
)))) Играйте в пинг-понг, Гена. У вас это неплохо получается (с)
А он руки перед раздачей продукта мыл?
А где одноразовые перчатки, чтобы заразу на продукт не заносить?
18.01.2018 10:09
- гость -
это по твоей задумке должно было быть смешным?
так нет, это жалко выглядит.
18.01.2018 10:35
- гость -
А он руки перед раздачей продукта мыл?
А где одноразовые перчатки, чтобы заразу на продукт не заносить?
А зачем, сразу после посещения туалета и начал угощать, проверка на лояльность, так в КГБ учили
попробовал бы продукты с пальмовым маслом, хлеб из фуражного зерна....
18.01.2018 10:59
- гость -
а вы пробовали?
а зачем?
18.01.2018 11:07
Геноцид Эклеров
Потому что в магазинах 90% продуктов фальсификат с этими ингредиентами.
После выборов " баланду" будете жрать.
Эклерка бы не меньше килограмма слизал с рук у хозяина.
18.01.2018 11:11
- гость -
это где же вы кормитесь?)))
и вообще, зачем вместо еды собачий корм покупаешь?
18.01.2018 11:31
- гость -
а твой хозяин давно тебя с поводка отвязал? ты бы возвращался к нему, а то тут тебе хвост оттопчут.
Эклерка интернет-боец)) Иди дальше работай, прославляй великого Путина, раб.
18.01.2018 12:25
- гость -
а ты когда в последний раз Ололёше отсасывал?
Чтьаем ниже "Материалы по теме:
Леднцы в форме фаллоса..."
Вова для чиновников кормилец и есть - всё правильно. А остальным - леденец...
"А он руки перед раздачей продукта мыл? "
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Он же чекист. У них всегда чистые руки
Эклерка-быдлован, даже понять не может, как можно жить без хозяина))
18.01.2018 13:43
- гость -
шавка-анонимка, иди по*рочи на Ололёшу, и затухни)
У тебя пунктик на Навальном, путинский раб?
18.01.2018 14:11
- гость -
у тебя шифер на Вове завернуло, это же очевидно)
Нет, меня просто поражают П.адонки вроде тебя, готовые лизать за.д любой бан.дитской кле.птократии.
18.01.2018 15:09
- гость -
а меня поражают такие альтернативноодаренные, которые готовы подставить свой зад кому угодно, бандюкам-хохлам, пендосам, пшекам.
Смотри поменьше зомбоящик и мания преследования быстро закончится.
Ладно, пора мне, больше ответов не жди.
Как ты тут целыми днями болтаешься, даже мне "альтернативноодаренному" не понять - наверное, ты одинокий безработный.
Никогда не нравился Г. Экл., ни-ко-гда. но в этой ветке я вам скажу...! объективно если )))