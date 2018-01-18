Премьер Дмитрий Медведев призвал сократить площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, даже если для этого потребуется изымать участки, передает ТАСС.

"Земля должна находиться в руках тех, кто готов на ней работать", — сказал Медведев на совещании по вопросам совершенствования земельного законодательства.

Он добавил, что для достижения обозначенных целей нужно наладить применение "эффективного, легального, конечно, и отлаженного механизма изъятия".

По его словам, изъятие неиспользуемой земли – это крайняя мера, до применения которой нужно принять все другие способы устранения нарушений.

"Но бесконечно тянуть нельзя. Это все-таки должен быть эффективно работающий механизм, а не просто "дубина", которая висит и которую никто никогда в руки не берет", — подчеркнул Медведев.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассказал о размерах неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. По его словам, их площадь достигает 20-40 миллионов гектаров. Из них в оборот можно в ближайшее время ввести порядка 10 миллионов гектаров.