Премьер Дмитрий Медведев призвал сократить площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, даже если для этого потребуется изымать участки, передает ТАСС.
"Земля должна находиться в руках тех, кто готов на ней работать", — сказал Медведев на совещании по вопросам совершенствования земельного законодательства.
Он добавил, что для достижения обозначенных целей нужно наладить применение "эффективного, легального, конечно, и отлаженного механизма изъятия".
По его словам, изъятие неиспользуемой земли – это крайняя мера, до применения которой нужно принять все другие способы устранения нарушений.
"Но бесконечно тянуть нельзя. Это все-таки должен быть эффективно работающий механизм, а не просто "дубина", которая висит и которую никто никогда в руки не берет", — подчеркнул Медведев.
Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассказал о размерах неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. По его словам, их площадь достигает 20-40 миллионов гектаров. Из них в оборот можно в ближайшее время ввести порядка 10 миллионов гектаров.
Комментарии
1/6 часть суши уже 20 лет кое-кто неэффективно использует.
Отнять и поделить - все что они умеют....
Догадываемся мы кто эти ДРУГИЕ.
И отдавать их "Мираторгу"?
когда уже Мите определят его место и запретят публично рот открывать....
Отправить бы работать на дальний восток на гектар , может поумнеет..
Все правильно говорит, у нас в районе есть товарищи, которые земли прибрали и на них выращивают только полынь, где волки гуляют, каждый раз проезжая по ним думаю если полыхнет то беда будет большая. А им хоть бы что. Вот у таких товарищей и нужно отбирать принудительно и ещё штраф выписывать. И тем кто им помогает обойти законы.
Рейдерские захваты узаконивают? Зная как работают такие законы, все сведется к этому.
Отдавать, конечно, китайцам?
18.01.2018 10:42
Геноцид Эклеров
когда уже Мите определят его место и запретят публично рот открывать....
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Смирись, Коловратий. Митя и Вова - близнецы-братья. Кто более для истории ценен?
А у друзей-олигархов Вовы не пробовал отобрать наворованное?Не?
18.01.2018 11:21
Гость
Все правильно говорит, у нас в районе есть товарищи, которые земли прибрали и на них выращивают только полынь...
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Вы думаете, в результате землю заберут у этих товарищей?
Думаю, что нет.
Полынные гектары "товарищей" только увеличатся - кто ж землю-то отдаёт? Такого даж большевики не допускали.