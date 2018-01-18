Регионы могут получить право распространять компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт на достигших возраста 70 или 80 лет собственников жилых помещений, проживающих в семье только из совместно проживающих неработающих пенсионеров или неработающих инвалидов I и II группы, пишет "Парламентская газета".

Соответствующие поправки в часть 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов во главе с членом думского Комитета по жилищной политике и ЖКХ Михаилом Чернышевым.

В пояснительной записке к документу сказано, что действующее законодательство предусматривает частичное освобождение инвалидов, а также неработающих собственников жилых помещений в возрасте 70 или 80 лет от уплаты взносов за капремонт, но не говорит о льготах для неработающих собственников квартир, достигших пенсионного возраста и проживающих совместно с инвалидами I и (или) II группы.

Авторы законопроекта отмечают, что неработающий собственник квартиры, соответствующий указанным критериям, лишается данной льготы, поскольку проживает не в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, а инвалиды I и (или) II группы не вправе использовать положенную им по закону льготу из-за того, что не являются собственниками жилья и не несут обязанности по уплате взноса на капитальный ремонт.

В пояснительной записке также отмечается, что пенсионное обеспечение вышеуказанных групп граждан является почти идентичным. В подтверждение необходимости принятия данной поправки депутаты привели данные Росстата, согласно которым средний размер пенсий для инвалидов I группы составляет 15 315,4 рубля, для инвалидов II группы — 12 479,3 рубля. Средний размер выплат пенсионерам по старости составляет 12 830,4 рубля.

Таким образом, продолжают парламентарии, при сопоставлении семьи, состоящей из неработающих пенсионеров, и семьи, состоящей из неработающих пенсионеров и неработающих инвалидов I и (или) II группы, источник и размер дохода каждой из них идентичен, хотя последняя семья не имеет предусмотренных законодательством льгот.

Возможное принятие поправок в Жилищный кодекс может исправить данную ситуацию и не потребует затрат из федерального бюджета, отмечают депутаты.