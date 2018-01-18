Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что специализированный детский отдых в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году придется отменить из-за завышенных цен на автобусные перевозки и размещение, сообщает "Интерфакс".
Тюрина отметила, что ситуация с летним отдыхом в текущем году сравнима с периодом проведения Олимпиады в Сочи в 2014-м.
По ее словам, организация летних городских лагерей из-за завышения цен на всех объектах размещения находится под вопросом, поэтому детей проще будет отвезти в лагеря Турции.
В дни проведения чемпионата мира по футболу средняя стоимость часа аренды автобусов начинается от 5 тысяч рублей, хотя в другие дни она составляет 1,2 тысячи рублей. Минимальное же время аренды увеличилось с двух часов до 20. Таким образом, за автобус организаторам придется заплатить около 100 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, из-за завышенных цен на проживание во время чемпионата мира по футболу в 2018 году иностранные туристы рассматривают варианты бронирования гостиниц в городах, которые находятся по соседству с теми, где будут проходить матчи.
Комментарии
ЭЭЭЭ.. стопЭ.. нинадо в Турцию детей вести, без них там просто офигенно. а если всех туда это же будет полный абзац
Вот что бывает когда спекуляцию выдают за рыночную экономику.
А чё ж не в Крымныш? Не патриотично, турки вове нож ниже спины засобачили, а мы детей туда , а как же НЕЗАБУДЕМНЕПРОСТИМ
А чё ж не в Крымныш? в 2-3 раза дороже выйдет
18.01.2018 14:15
- гость -
в феврале-то? вряд ли
18.01.2018 14:10
- гость -
вове ниже спины...
а вова, это твой папа, или дядя, или еще какой из алко-родни?
в феврале-то? вряд ли ЧМ в феврале? летом так то
если цены необоснованно завышены, почему антимонопольщики не привлекают к ответственности таких предпринимателей?
18.01.2018 14:40
- гость -
если цены необоснованно завышены, почему антимонопольщики не привлекают к ответственности таких предпринимателей?
ФАС России, команду "Фас" не давали, налицо картельный сговор, не зря же кипятком ссали , что бы провести ЧМ по футболу 2018 в РФ, суперприбыль потечёт в карман путинских дружков
потомучто это кой кому выгодно
18.01.2018 14:54
- гость -
вчера видел скан объявления с Авито. однушка в Самаре. 43 400 рублей в сутки. это в период прохождения в Самаре группового этапа ЧМ18.
скажите, хозяин этой однушки - тоже путинский дружок?
Бред, а точнее лоббирование своих интересов Российского союза туриндустрии. ЧМ заканчивается 15 июля, За Уралом на него вообще ровно, ради 2-х недель устраивать этот цирк? С понтом дети едут отдыхать только в отели крупных городов, а не детские лагеря и на море. Крым, кроме Сочи весь берег свободен. Спекулянты.