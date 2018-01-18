Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что специализированный детский отдых в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году придется отменить из-за завышенных цен на автобусные перевозки и размещение, сообщает "Интерфакс".

Тюрина отметила, что ситуация с летним отдыхом в текущем году сравнима с периодом проведения Олимпиады в Сочи в 2014-м.

По ее словам, организация летних городских лагерей из-за завышения цен на всех объектах размещения находится под вопросом, поэтому детей проще будет отвезти в лагеря Турции.

В дни проведения чемпионата мира по футболу средняя стоимость часа аренды автобусов начинается от 5 тысяч рублей, хотя в другие дни она составляет 1,2 тысячи рублей. Минимальное же время аренды увеличилось с двух часов до 20. Таким образом, за автобус организаторам придется заплатить около 100 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, из-за завышенных цен на проживание во время чемпионата мира по футболу в 2018 году иностранные туристы рассматривают варианты бронирования гостиниц в городах, которые находятся по соседству с теми, где будут проходить матчи.