Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме, заявила, что национальная экономика России в конце прошлого года в целом закончила процесс восстановления после кризиса, передает ТАСС.

По словам Набиуллиной, после завершения процедур восстановления на экономической повестке стоит вопрос о путях дальнейшего роста.

"Мы сейчас в поворотной точке, и стоит вопрос о том, как и на чем мы будем дальше расти", — рассказала она.

Также она отметила, что экономика будет расти на 1,5-2%, а риски, связанные с мировой экономикой, для России минимальны, однако сохраняются риски, связанные с возможными проблемами развития Китая.

По-прежнему сохраняется значительная зависимость от сырьевого экспорта, что делает актуальной задачу диверсификации экономики.

Важную роль в стабилизации рубля и повышении конкурентоспособности отечественной промышленности должно сыграть бюджетное правило, отсекающее в пользу бюджета сверхдоходы от экспорта нефти и газа.

О том, что рост российской экономики в 2018 году точно превысит рост 2017-го, заявил и глава Минэкономразвития Максим Орешкин: "То, что мы покажем более сильный рост в 2018 году, чем в 2017-м, — я думаю, это точно".

По его словам, Goldman Sachs прогнозирует рост экономики России на 3,3% в 2018 году. "Но я считаю, что для такого оптимизма повода пока нет", — подчеркнул Орешкин.

В конце декабря прошлого года глава Минфина Антон Силуанов также пообещал рост экономики России.