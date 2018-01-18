Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме, заявила, что национальная экономика России в конце прошлого года в целом закончила процесс восстановления после кризиса, передает ТАСС.
По словам Набиуллиной, после завершения процедур восстановления на экономической повестке стоит вопрос о путях дальнейшего роста.
"Мы сейчас в поворотной точке, и стоит вопрос о том, как и на чем мы будем дальше расти", — рассказала она.
Также она отметила, что экономика будет расти на 1,5-2%, а риски, связанные с мировой экономикой, для России минимальны, однако сохраняются риски, связанные с возможными проблемами развития Китая.
По-прежнему сохраняется значительная зависимость от сырьевого экспорта, что делает актуальной задачу диверсификации экономики.
Важную роль в стабилизации рубля и повышении конкурентоспособности отечественной промышленности должно сыграть бюджетное правило, отсекающее в пользу бюджета сверхдоходы от экспорта нефти и газа.
О том, что рост российской экономики в 2018 году точно превысит рост 2017-го, заявил и глава Минэкономразвития Максим Орешкин: "То, что мы покажем более сильный рост в 2018 году, чем в 2017-м, — я думаю, это точно".
По его словам, Goldman Sachs прогнозирует рост экономики России на 3,3% в 2018 году. "Но я считаю, что для такого оптимизма повода пока нет", — подчеркнул Орешкин.
В конце декабря прошлого года глава Минфина Антон Силуанов также пообещал рост экономики России.
Комментарии
Набиуллина и Орешкин: Россию ждет неминуемый сильный рост экономики.-ОБЬЯСНИТЕ КАК И КАКИМ ОБРАЗОМ
Будет просто офигенный рост экономики если данных товарищей посадить на 9400руб. вы да же не представляете какой будет рост экономики.
Уже даже не смешно .
Почему во время правления Брежнева, когда экономика СССР росла от 3,6 до 8% в год, называли периодом застоя, а при правлении нынешнего Пересидента Прежнего - 2% уже называют неминуемым сильным ростом экономики?
Они подохнуть что ли скоро собрались???
Восстановление экономики может произойти после падения путинского режима, лет так через 10-15 при условии адеквата на посту президента
18.01.2018 11:59
- гость -
любитель мемасиков?
лет то не больше 16 небось?)
18.01.2018 12:07
- гость -
например?
Прошлое России поражает величием! Настоящее восхитительно! Будущее такое,что не хватает даже смелой фантазии!
"Россию ждет неминуемый сильный рост экономики" - это что-то из области лозунгов про неминуемую победу коммунизма?
18.01.2018 12:09
- гость -
да это Евпатий Коловратий, он за полставки за вову подтапливает
Ухайдакали экономику по руководством кремлёвского сидельца, и теперь она чудесным образом должна сама восстановиться, под шаманские заклинания набиулиной и силуянова
Из всей этой цитаты истина только последнее! Ни в каком кошмаре не возможно было представить,что сбудется все что царедворец наворковал самодержцу!!! Да уж такое было потом даже в страшном сне не возможно было представить!
за счет роста цен и тарифов?
18.01.2018 12:11
- гость -
слышь, ты кто такая?
давай, дасвиданья...
18.01.2018 12:31
Геноцид Эклеров
Топи дальше, не отвлекайся, Куртка Путина.
Я на другой ветке писал, что еклеров нормальный... Извиняюсь был неправ.
Халва, халва..
Сильный рост экономики-1,5%,при статистической погрешности 2%,не смешите людей.Пора убирать эту воровскую шоблу от власти.
18.01.2018 12:41
- гость -
О твоей тяге к Ыклеру мы уже узнали. По существу есть что сказать?
Весь полёт экономической мысли путиноидов происходит вокруг цены на нефть. Нефтюшка подросла и они с трудом сдерживают оптимизм. Оно и понятно - можно и дальше жить припеваючи, почесывая языки на форумах между бутерами с икрой. Главное вову переизбрать.
Министр экономического развития России Максим Орешкин сказал, что прогноз американского банка Goldman Sachs об ускорении роста российской экономики в 2018 году до 3,3 процента выглядит слишком оптимистичным.
Год только начался, а они уже по всем показателям экономики 2018 года - впереди планеты всей.
Ну только если нефть опять за 100 перевалит - это единственное экономическое чудо, которое может произойти. Но оно, как бы этого не хотелось Орешкину и иже с ним, ни как не зависит не от него и не от нашего мудрого руководства.
18.01.2018 12:46
- гость -
Чо тебе сказать про Сахалин гость? На острове нормальная погода. Сам то как болезный, в дупле не свербит? Чо друг его , чо надо то, на выборы .
Мы уже и дно раз 6-7 достигали и рецессию пару раз героически побеждали. Что ни месяц - то победа над кризисом. Но лучше жить пока почему-то не стало, как было так и осталось всё.
прежний то дно нащупывал, новый министр всё растёт и растёт. а нищих овер 20 000 000 человек наплодили. да и трындит то со слов гольдмана. чем занимаются?
Это у них тренировка перед Давосом (на следующей неделе), заучивают фразы , которые там будут "друзьям" нашим рассказывать. А если серьезно, то пока кажется , что вся работа Орешкина - раз в месяц рассказывать о росте экономики в 2% (прямо магическая какая-то цифра для либералов 2%, Касьянов вспоминается). Где планы по развитию конкретных отраслей на пол-года, год с последующим отчетом и корректировкой ошибок? Вроде опять какой-то фонд создают для накопления, не знают куда деньги вкладывать похоже.
18.01.2018 12:55
- гость -
Любишь Ыклера? Признайся. Мы поймем и не осудим.
Какие планы по развитию отраслей ? Они и слов таких слыхом не слыхивали !
В принципе, динамика нефтяных цен обнадеживает. Период падения заканчивается. Начинается новый период стагнации.
нефтя $70 вот и весь секрет, а если опять по 40
Тренер проигравшей команды в интервью сказал : "А в следующей игре мы сыграем ещё лучше".
а я смотрю у меня тут персональный фанат (12:46, 13:01) нарисовался.
ты не плачь, но ты меня не интересуешь)
по сабжу: как по мне, то надо увольнять с госслужбы всё правительство во главе с Митей Менделем. обязательно весь финансово-экономический блок.
на своем месте только Шойгу и Лавров.
остальных фтопку.
никакого подъема экономики не только не видно, но и не прогнозируется. покуда монетаристы типа Силуанова будут определять экономическую политику правительства, до тех пор не видать ничего хорошего.
"на своем месте только Шойгу и Лавров"
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Излагать вовино мировозрение "партнёрам" и тратить без счёта деньги на вовины игрушки много ума не надо. А вот обеспечить экономическое развитие страны в данных условиях - задача практически невыполнимая.
18.01.2018 13:24
Геноцид Эклеров
по сабжу: как по мне, то надо увольнять с госслужбы всё правительство во главе с Митей Менделем. обязательно весь финансово-экономический блок.
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Да кто же их уволит? Они с вождем гребут в одной галере.
на своем месте только Шойгу и Лавров.
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Согласен! Шойгу абсолютно на своем месте! При нем МОРФ стал замечательным цирком-шапито, это очень весело! Чуть не каждый день выдает зубодробительные фейки, весь мир катается от смеха!
Лавров тоже может показать образец россиянского дипломатического языка (когда у него рот овсом не занят).
Эклерчик,ты с Луговой вернулся?Таблетосик скушал??Нормальные вещи несешь!Не пугай)))
18.01.2018 13:38
Павсекакий
Лавров и без "изложения" блестящий дипломат, признанный в мировом сообществе.
а Шойгу не на "вовины игрушки" тратит бюджет МО. мы самая большая страна в мире, а наш военный бюджет - пятый в мире. содержание своих войск, их обновление - это объективная необходимость в условиях, когда США и НАТО провозгласили Россию свои главным противником.
18.01.2018 13:38
- гость -
могу предложить спор: Менделя нагонят в ближайшие полгода. и нагонят не одного.
насчет фейков и овса: я вижу, что вы негативно относитесь к современной российской власти. не знаю кто вы и откуда, но иметь мнение - это ваше право. однако, ваше желание выдавать желаемое за действительное - это плохая характеристика для вас. по сути фейк был единожды, когда пресс-служба вместо реальных кадров запостила из видеоигры. и то, это по ленности было сделано. ну, а оскорбление Лаврова, это это вообще довольно примитивно.
18.01.2018 13:40
- гость -
ты эклерчиками своих тараканов зовешь? бедолага) а еще других людей подозреваешь в нахождении на Луговой. тут целая фобия прослеживается.
Блестящий дипломат умеет дипломатично послать всех в жопу, что ж смотрим результаты - кто наши враги теперь и кто - друзья. И сколько теперь надо тратить на оборону. Ах да! Зато лавров отстоял какие-то "интересы России". Загдядываем в Конституцию, а там у России совсем другие интересы.
18.01.2018 13:51
Геноцид Эклеров
могу предложить спор: Менделя нагонят в ближайшие полгода. и нагонят не одного.
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Поживем - увидим. Благо, полгода - это совсем недолго.
насчет фейков и овса: я вижу, что вы негативно относитесь к современной российской власти.
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Что вы! Что вы! Видя текущее направление движения России, я готов стоя аплодировать российской власти! Так держать!
по сути фейк был единожды
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Ну как же! А 500 тысяч квадратных километров, отвоеванных у ИГ*? А 100500 штабов того же ИГ (разбомбленных в тех районах, где ИГ и не пахло)? Оторванная и чудесным образом приросшая обратно рука Джуляни и убитый, а потом воскресший Аль-Багдади? Выданные за ИГИЛовские "Хаммеры" курдов, а раньше - выданные опять же за ИГИЛовские бензовозы? Можно перечислять бесконечно.
Российских олигархов готовятся "прихлопнуть разом".
Налоговая амнистия не спасёт зарубежные активы фигурантов «Кремлёвского списка»
«Кремлёвский список» тех, кто попадает под санкции США, будет обнародован в ближайшее время. В него попадёт значительная часть тех олигархов, которые держат свои капиталы за пределами РФ. И они утратят возможность возвращать свои капиталы в Россию, если уже не утратили. Будет разыгран спектакль из нескольких актов. Сначала, возможно, ограничат передвижение активов, одновременно объявив о проверке законности этих капиталов. Наверняка, обрубят возможность возвращения этих активов в Россию. И потихоньку будут отнимать эти капиталы в свою пользу. Это очевидно. Подобное уже происходило в истории.Будет разыгран спектакль из нескольких актов. Сначала, возможно, ограничат передвижение активов, одновременно объявив о проверке законности этих капиталов. Наверняка, обрубят возможность возвращения этих активов в Россию. И потихоньку будут отнимать эти капиталы в свою пользу. Это очевидно. Подобное уже происходило в истории. трана не может начать полноценно жить, когда внутри остаются люди, которым нет дела до национальных интересов. Ради своих капиталов они готовы предавать интересы страны и вообще готовы пойти на что угодно. С этой пятой олигархической колонной надо что-то делать.
по сути фейк был единожды
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Даже сам Путин показал Оливеру Стоуну показал фейковое видео, где, по его словам, зафиксирована «работа нашей авиации» в Сирии. В действительности, на видео, которое Путин продемонстрировал Стоуну, показано, как американский вертолет «Апач» атакует талибов в Афганистане в 2009 году.
Но Путин тоже на своем месте!
18.01.2018 14:08
Павсекакий
а в Конституции РФ сказано, что Россия не должна проводить независимой внешней политики? в ней сказано, что мы должны менять свою власть в угоду США и на их ставленника (выпускник Йеля по курсу "лидеры молодой демократии", спонсируемого Госдепом США)? что из того, что делается Россией на мировой арене противоречит её Конституции?
18.01.2018 14:14
- гость -
а какое движение? как бы вы его назвали? и почему аплодируете?
18.01.2018 14:19
- гость -
это именно тот фейк, про который я и сказал.
18.01.2018 14:14
- гость -
этих олигархов предупреждали как минимум 2,5 года назад. не захотели услышать? ок, тогда это ваши проблемы.
надо и расписки ФРС США обменять на деньги и вернуть их в Россию.
это именно тот фейк, про который я и сказал
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А как же «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ» — серию черно-белых фото из мобильной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron»?
"а в Конституции РФ сказано, что Россия не должна проводить независимой внешней политики?"
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Там сказано, что РФ - социальное государство. А внешняя политика в современном мире это умение договариваться, налаживать торговые и культурные связи в интересах народов, а не узкой группы клептократов. Интересы российского народа в результате проводимой нынче политике серьёзно ущемлены в пользу вышеназванной группы.
Кстати, о клептократах.
Члены Конгресса обратились с письмом к администрации президента США Дональда Трампа с призывом включить в санкционный список генерального прокурора России Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова. Их представили как высокопоставленных членов ближнего окружения президента России Владимира Путина. Письмо опубликовано на официальном сайте сенатора от штата Миссисипи Роджера Уикера.
Письмо сенаторов адресовано государственному секретарю США Рексу Тиллерсону, главе Минфина Стивену Мнучину и директору Национальной разведки Дэну Коутсу. В тексте обращения говорится о подозрительной деятельности двух россиян, связанной с американскими гражданами и компаниями. По мнению членов Конгресса, это означает высокую вероятность нарушения закона США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act).
Владимир Путин не преуспел в стремлении сделать бизнес-сообщество страны истинно патриотичным. В списке «новых граждан» Мальты засветилось множество имён богатеньких россиян. По-видимому, элита России, близкая к Кремлю, имеет собственные взгляды на патриотизм.
Пока в Минфине США кипит работа над новым списком «русских олигархов», близких к Путину и его правительству, богатенькие граждане РФ в массовом порядке делаются гражданами Мальты. Таково новое патриотическое веяние.
грамотнее писать не "сильный" рост экономики, а высокий
18.01.2018 14:52
Павсекакий
давай мы не будем соревноваться в цитировании Конституции.
я ведь тоже текст вставлять умею, и имею что из Конституции вставить сюда в подтверждение своей позиции.
интересы граждан РФ ущемлены США и их союзниками. именно потому, что Россия не дала реализоваться планам США в отношении Украины и Сирии. последовали санкции. мы ответили. вот и вся нехитрая история.
18.01.2018 15:02
- гость -
да Бога ради, хоть всю страну внесите. всё равно американцы здесь обломаются. не сменит страна свой курс в угоду Штатам, как бы они этого не хотели.
18.01.2018 15:04
- гость -
и? законодательством разрешено двойное гражданство. чё дальше?
если они не боятся, то пускай и деньги на Мальте хранят, это их личное дело. и будет только их личным горем, когда эти деньги отметут западники.
Наша экономика так сильно растет, что нет смысла в нее вкладывать.
Помочь предпринимателям? Да что вы, - они все равно разоряются!
Отдадим Америке - им нужнее.
Молодцы предрекатели, туда куда надо предрекают, А то один "искал дно", и нашел его на "шконке". Сработала показательная порка.
Кремлевские мечтатели!
Рост возможен, если страну возглавит крепкий хозяйственник типа Грудинина.
Они планируют рост экономики 2%, снижение ставки очень медленное, новое бюджетное правило отсечения....смешно
И даже в мыслях нет у них повышение благосостояния народа, увеличение МРОТа до человеческих условий, ограничения зарплат министров и думцев от МРОТ.
На фото 3 фантазера - продолжателей Улюкаева по заявлениям отталкивания от дна. Но с бОльшими окладами.
А как это бюджетное правило об отсечке "в пользу бюджета сверхдоходы от экспорта нефти и газа" поможет российскому бюджету? Или у нас ментамврачамучителям начнут платить в баксах? Вот лишить импортных денег российские компании, заморозить их в долговых бумагах ФРС...Зато в Кремле всё спокойно.