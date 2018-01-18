Военно-следственное управление по Тихоокеанскому флоту закрыло дело об избиении ребенка подполковником Минобороны, пишет Rep.ru.

Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском еще в январе 2017 года. Член Союза журналистов России Александр Маренин опубликовал на сайте информагентства "Кам24" письмо, в котором рассказал, что его внука, игравшего в снежки с приятелем, избил подполковник Андрей Зайцев.

Военный подошел к мальчикам и, не обращая внимания на извинения подростков, попавших снежком в его дорогой внедорожник, сначала стал кидать в них куски льда, а потом нанес удар мальчику в область носа, бросил его на землю и уехал по делам своим подполковничьим.

У 14-летнего пострадавшего диагностировали перелом носа, также у него был отколот передний зуб.

Следствие заявило, что "расследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления".

Родственникам пострадавшего заявили, что по российскому законодательству, чтобы завести уголовное дело по статье "Побои", нужно квалифицировать три удара, а мальчику было нанесено всего два. Так что привлечь подполковника можно лишь по административной статье, пишет "Новая газета".

В материалах прокурорской проверки фабулу происшествия описывают так: "Несовершеннолетний Р. попал снежком в лобовое стекло проезжавшего мимо автомобиля "Тойота Ленд Крузер Прадо" под управлением подполковника Зайцева А. Г. Используя данный незначительный повод для совершения дальнейших противоправных действий, подполковник вышел из машины, догнал Р., схватил его за куртку и нанес ему один удар кулаком левой руки в область шеи справа и один удар ладонью левой руки в область носа, причинив телесные повреждения в виде кровоподтека носа и скола эмали первого правого зуба нижней челюсти".

Стоит отметить, что следователи сначала вообще отказались возбуждать уголовное дело. Правда, после вмешательства депутата Госдумы и прокуратуры дело все-таки завели, но лишь для того, чтобы вскоре снова закрыть — за отсутствием состава преступления.

По словам матери избитого подростка, она устала "продолжать борьбу" с высокопоставленным военным: "У меня уже просто нет сил, чтобы продолжать бесполезную борьбу. Сына и так несколько раз вызывали на допросы, очные ставки, экспертизы. Это было огромным стрессом и для него, и для меня. Мы исправно выполняли предписания следователя. Только все оказалось зря. Дело тихо закрыли, даже не известив нас об этом".

Командование полка не стало комментировать инцидент с участием защитника Родины – подполковника Зайцева.