Военно-следственное управление по Тихоокеанскому флоту закрыло дело об избиении ребенка подполковником Минобороны, пишет Rep.ru.
Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском еще в январе 2017 года. Член Союза журналистов России Александр Маренин опубликовал на сайте информагентства "Кам24" письмо, в котором рассказал, что его внука, игравшего в снежки с приятелем, избил подполковник Андрей Зайцев.
Военный подошел к мальчикам и, не обращая внимания на извинения подростков, попавших снежком в его дорогой внедорожник, сначала стал кидать в них куски льда, а потом нанес удар мальчику в область носа, бросил его на землю и уехал по делам своим подполковничьим.
У 14-летнего пострадавшего диагностировали перелом носа, также у него был отколот передний зуб.
Следствие заявило, что "расследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления".
Родственникам пострадавшего заявили, что по российскому законодательству, чтобы завести уголовное дело по статье "Побои", нужно квалифицировать три удара, а мальчику было нанесено всего два. Так что привлечь подполковника можно лишь по административной статье, пишет "Новая газета".
В материалах прокурорской проверки фабулу происшествия описывают так: "Несовершеннолетний Р. попал снежком в лобовое стекло проезжавшего мимо автомобиля "Тойота Ленд Крузер Прадо" под управлением подполковника Зайцева А. Г. Используя данный незначительный повод для совершения дальнейших противоправных действий, подполковник вышел из машины, догнал Р., схватил его за куртку и нанес ему один удар кулаком левой руки в область шеи справа и один удар ладонью левой руки в область носа, причинив телесные повреждения в виде кровоподтека носа и скола эмали первого правого зуба нижней челюсти".
Стоит отметить, что следователи сначала вообще отказались возбуждать уголовное дело. Правда, после вмешательства депутата Госдумы и прокуратуры дело все-таки завели, но лишь для того, чтобы вскоре снова закрыть — за отсутствием состава преступления.
По словам матери избитого подростка, она устала "продолжать борьбу" с высокопоставленным военным: "У меня уже просто нет сил, чтобы продолжать бесполезную борьбу. Сына и так несколько раз вызывали на допросы, очные ставки, экспертизы. Это было огромным стрессом и для него, и для меня. Мы исправно выполняли предписания следователя. Только все оказалось зря. Дело тихо закрыли, даже не известив нас об этом".
Командование полка не стало комментировать инцидент с участием защитника Родины – подполковника Зайцева.
Комментарии
Вот и сказочки конец! бес шума и бес пыли!
Если есть медицинское освидетельствование, то должен нести наказание взрослый .
Тоже мне военный. Пацанов за танцульки затравили, а вот тут по настоящему честь мундира запаганил.
солдат ребенка не обидит?
нечего такому в армии делать вообще, а он до полковника дослужился
Мне понравилось, когда полуполковник стал кидать в них куски льда. Настоящий пол.!
полкана гнать из армии.
уголовное дело довести до суда.
впаять ему трёшечку по рогам.
казлина дешёвая.
Мой совет, напишите президенту. Или в администрацию, чтобы они дермо разгребали за своими ставленниками.
"по российскому законодательству, чтобы завести уголовное дело по статье "Побои", нужно квалифицировать три удара"
А вот с этого места поподробней, в какой это статье написано про минимум 3 удара?!?!?
18.01.2018 12:22
Санёк
так это брехливая Новая Газета говорит, что кто-то родственникам такое сказал.
то есть версия корреспондента о разговре третьих лиц, который он не слышал.
18.01.2018 12:22
Санёк
Это из той же оперы, когда по телевизору в сериалах говорят что три дня не прошло, как человек пропал и заявлением в полицию не примут.
Посмотрите статью 116 УК Побои, редакция с лета 2016 года. Побои там квалифицированные стали - либо родственники, хулиганка, ненависть или вражда и т.п.
Если обычные побои, то административка по 6.1.1 КоАП.
брехливая Новая Газета
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это да, источник че-то сразу не посмотрел
А то что эти недоумки в дорогие машины льдом кидаются?
18.01.2018 12:57
Директор СССР////////
Т.е. то, что они кидались это доказано, а что он избил не доказано?
Папе с сыном взять биты и отиграть по шарам подполу
Если подросток кидал снежки в машины сознательно, то получил по заслугам - ибо нечего.
Если же случайно и машина повреждений не получила, то подпола надо наказать жестко со скалыванием эмали с зубов и оставлением кровоподтеков в разных точках его бренного тельца - ибо нечего.
нос ребенку ломать зашквар. если повредил авто- подзатыльник или за ухо приподнять и выяснить фио адрес и разбираться с родичами. а лучше вызвать полицию. подпол-с*ка каждый месяц на новый крузак ворует- его надо к улюкаеву лет на 8.
В данном случае лучше вообще без суда. Так, случайные бухарики с битой снесли полчерепа какому-то борзому чуваку. Ищите!