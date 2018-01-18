Четверг, 18 Январь, 21:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,76
€ 69,26
703796
-9°
Обь
0см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента - 2018Крещение-2018 Законы-2018
Новости

Подполковник Минобороны ушел от уголовной статьи за сломанный подростку нос

, ИА "Амител"
Расследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления

Фото: forum.hcsibir.ru

Военно-следственное управление по Тихоокеанскому флоту закрыло дело об избиении ребенка подполковником Минобороны, пишет Rep.ru.

Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском еще в январе 2017 года. Член Союза журналистов России Александр Маренин опубликовал на сайте информагентства "Кам24" письмо, в котором рассказал, что его внука, игравшего в снежки с приятелем, избил подполковник Андрей Зайцев.

Военный подошел к мальчикам и, не обращая внимания на извинения подростков, попавших снежком в его дорогой внедорожник, сначала стал кидать в них куски льда, а потом нанес удар мальчику в область носа, бросил его на землю и уехал по делам своим подполковничьим. 

У 14-летнего пострадавшего диагностировали перелом носа, также у него был отколот передний зуб.

Следствие заявило, что "расследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления".

Родственникам пострадавшего заявили, что по российскому законодательству, чтобы завести уголовное дело по статье "Побои", нужно квалифицировать три удара, а мальчику было нанесено всего два. Так что привлечь подполковника можно лишь по административной статье, пишет "Новая газета".

В материалах прокурорской проверки фабулу происшествия описывают так: "Несовершеннолетний Р. попал снежком в лобовое стекло проезжавшего мимо автомобиля "Тойота Ленд Крузер Прадо" под управлением подполковника Зайцева А. Г. Используя данный незначительный повод для совершения дальнейших противоправных действий, подполковник вышел из машины, догнал Р., схватил его за куртку и нанес ему один удар кулаком левой руки в область шеи справа и один удар ладонью левой руки в область носа, причинив телесные повреждения в виде кровоподтека носа и скола эмали первого правого зуба нижней челюсти".

Стоит отметить, что следователи сначала вообще отказались возбуждать уголовное дело. Правда, после вмешательства депутата Госдумы и прокуратуры дело все-таки завели, но лишь для того, чтобы вскоре снова закрыть — за отсутствием состава преступления. 

По словам матери избитого подростка, она устала "продолжать борьбу" с высокопоставленным военным: "У меня уже просто нет сил, чтобы продолжать бесполезную борьбу. Сына и так несколько раз вызывали на допросы, очные ставки, экспертизы. Это было огромным стрессом и для него, и для меня. Мы исправно выполняли предписания следователя. Только все оказалось зря. Дело тихо закрыли, даже не известив нас об этом".

Командование полка не стало комментировать инцидент с участием защитника Родины – подполковника Зайцева.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

18.01.2018 11:29
- гость -

Вот и сказочки конец! бес шума и бес пыли!

0  0
18.01.2018 11:36
- гость -

Если есть медицинское освидетельствование, то должен нести наказание взрослый .
Тоже мне военный. Пацанов за танцульки затравили, а вот тут по настоящему честь мундира запаганил.

0  0
18.01.2018 11:37
- гость -

солдат ребенка не обидит?
нечего такому в армии делать вообще, а он до полковника дослужился

0  0
18.01.2018 11:42
Дядька

Мне понравилось, когда полуполковник стал кидать в них куски льда. Настоящий пол.!

0  0
18.01.2018 11:52
Геноцид Эклеров

полкана гнать из армии.
уголовное дело довести до суда.
впаять ему трёшечку по рогам.
казлина дешёвая.

0  0
18.01.2018 11:59
гость

Мой совет, напишите президенту. Или в администрацию, чтобы они дермо разгребали за своими ставленниками.

0  0
18.01.2018 12:22
Санёк

"по российскому законодательству, чтобы завести уголовное дело по статье "Побои", нужно квалифицировать три удара"
А вот с этого места поподробней, в какой это статье написано про минимум 3 удара?!?!?

0  0
18.01.2018 12:27
Геноцид Эклеров

18.01.2018 12:22
Санёк
так это брехливая Новая Газета говорит, что кто-то родственникам такое сказал.
то есть версия корреспондента о разговре третьих лиц, который он не слышал.

0  0
18.01.2018 12:33
гость


18.01.2018 12:22
Санёк

Это из той же оперы, когда по телевизору в сериалах говорят что три дня не прошло, как человек пропал и заявлением в полицию не примут.

Посмотрите статью 116 УК Побои, редакция с лета 2016 года. Побои там квалифицированные стали - либо родственники, хулиганка, ненависть или вражда и т.п.
Если обычные побои, то административка по 6.1.1 КоАП.

0  0
18.01.2018 12:50
- гость -

брехливая Новая Газета
---
это да, источник че-то сразу не посмотрел

0  0
18.01.2018 12:57
Директор СССР

А то что эти недоумки в дорогие машины льдом кидаются?

0  0
18.01.2018 13:13
Санёк

18.01.2018 12:57
Директор СССР////////
Т.е. то, что они кидались это доказано, а что он избил не доказано?

0  0
18.01.2018 13:47
- гость -

Папе с сыном взять биты и отиграть по шарам подполу

0  0
18.01.2018 14:33
- гость -

Если подросток кидал снежки в машины сознательно, то получил по заслугам - ибо нечего.
Если же случайно и машина повреждений не получила, то подпола надо наказать жестко со скалыванием эмали с зубов и оставлением кровоподтеков в разных точках его бренного тельца - ибо нечего.

0  0
18.01.2018 16:29
- гость -

нос ребенку ломать зашквар. если повредил авто- подзатыльник или за ухо приподнять и выяснить фио адрес и разбираться с родичами. а лучше вызвать полицию. подпол-с*ка каждый месяц на новый крузак ворует- его надо к улюкаеву лет на 8.

0  0
18.01.2018 17:33
- гость -

В данном случае лучше вообще без суда. Так, случайные бухарики с битой снесли полчерепа какому-то борзому чуваку. Ищите!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:26
Ученик в Москве пытался пронести в школу набор ножей 0
21:14
Танк задавил солдата-срочника под Челябинском 0
21:07
Россиянка пыталась продать в Москве невинность своей 13-летней дочери 0
20:33
Дети в Забайкалье из-за отмены автобуса ходят в школу через дикий лес 0
20:14
Студентов техникума не отчислят за ролик в поддержку "танцующих курсантов" 0
20:02
Жириновский намерен попробовать мельдоний 1
19:45
Криптоограбление: у россиян на Пхукете украли биткоины на сумму $100 тыс. 0
19:27
АЗС в России будут присваивать звезды 0
19:08
Коротко о главном: мусорная реформа, Крещение и аномальный холод
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 18 января
18:50
1 млн руб. дадут за помощь в поимке убийц бизнесмена и его сына в Оренбурге 0
18:22
Уборные, отделанные золотом, сделали для руководства университета на Урале 3
18:06
Участник шоу "Битва экстрасенсов" Константин Ямпольский умер в Воронеже 0
17:50
Некоторые трассы перекроют в Алтайском крае 19 января из-за военных колонн 6
17:44
Алтайские спасатели получили от министра Пучкова технику на 222 миллиона 4
17:42
Начальник алтайского спорта сообщила о расследовании после ЧП в Иркутске 3
17:33
Более 5 млрд рублей планируют вложить в развитие Рубцовска до 2025 года 1
17:23
Подросток в Алтайском крае забил до смерти почтальона и забрал пенсии 0
17:13
Условный срок и миллионный штраф получил барнаулец за ввоз плаценты 3
17:08
Что за праздник Крещение Господне и какие его традиции нужно знать 39
17:02
Крещенские купания отменили в Норильске из-за лютых морозов 2
16:49
Митрополит Алтайский Сергий рассказал, как надо праздновать Крещение 0
16:45
Странное поведение птиц в небе над Барнаулом сняла читательница Amic.ru 22
16:32
Сергей Дугин рассказал, будет ли он погружаться в прорубь на Крещение 4
16:23
"Такого не было 5 лет": алтайские власти готовятся к экстремальным холодам 6
16:12
Знаменитый "китайский" рынок продают в Барнауле почти за 400 млн рублей 5
16:07
Несколько домов в Барнауле остались без воды из-за коммунальной аварии 5
15:50
Фильм Учителя "Матильда" запретили показывать на Украине 1
15:40
Песков открыл тайну о том, что больше всего не любит Путин 25
15:34
Известный алтайский композитор скончался в Барнауле на 79-м году жизни 3
15:21
Пенсионер погиб в Бийске из-за обрушения потолка в частном доме 0
15:11
Мини-юбилей Барнаульского автовокзала: как выглядело здание в 1980-е 6
15:03
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин посетит Барнаул 12 февраля 47
14:50
Опубликованы кадры полыхающего пассажирского автобуса в Казахстане 0
14:43
Можно ли есть на Крещение и что следует готовить: подборка от Кухни.Amic.ru 2
14:32
Как пройдет праздник Крещения Господня в Барнауле 2
14:25
Платить будет каждая бабушка: как изменится система сбора мусора на Алтае 22
14:13
52 человека погибли в Казахстане при возгорании автобуса 12
14:02
Полиция и горожане несколько часов искали в Камне-на-Оби пропавшего ребенка 0
13:55
Поездку на диване на крыше "Жигулей" устроили студенты в Камне-на-Оби 2
13:40
"Раскидывает" ли БГЭС долги неплательщиков на добропорядочных горожан 15
13:34
Россиянам посоветовали увезти детей в Турцию на время ЧМ-2018 по футболу 12
13:23
Якуты окунутся в крещенские купели в 50-градусный мороз 1
13:15
Пермская школа возобновила занятия после поножовщины 3
13:02
Избиение водителя автобуса в Барнауле: полиция начала разбирательство 11
12:50
По МРОТу и на 4%: преподавателям и персоналу АлтГУ подняли зарплаты 18
12:41
Работодатели в Барнауле предпочитают не устраивать Рыб и Тельцов 18
12:32
Армен Джигарханян госпитализирован с гипертоническим кризом 28
12:23
Барнаульцы обсуждают избиение водителя автобуса двумя пассажирами 19
12:13
Одеваться и не пить: как пережить аномальные морозы 0
12:04
Радиоактивный газ обнаружен в кузбасском психоневрологическом интернате 0
11:54
Сокращают на работе: что надо знать о процедуре и какие выплаты положены 4
11:41
Набиуллина и Орешкин: Россию ждет неминуемый сильный рост экономики 55
11:32
Пьяная поножовщина в Горно-Алтайске закончилась госпитализацией мужчины 1
11:24
Подполковник Минобороны ушел от уголовной статьи за сломанный подростку нос 16
11:12
119 человек умерли в Алтайском крае из-за отравления алкоголем в 2017 году 32
11:03
Кто будет президентом: святочные гадания, опробованные редакцией Amic.ru 11
11:00
Трогательный праздник: зоопарку "Страна ЕНОТиЯ" исполняется два года 2
10:51
Интернет-сообщество заступилось за курсантов, снявших эротичный клип 108
10:40
Алтайский автодор требует ухода с рынка крупнейшего подрядчика в Сибири 3
10:32
Жительница Барнаула лишилась денег, пытаясь удаленно оформить кредит 3
10:24
Алтайский депутат занял 42-е место из 450 по эффективности работы в Госдуме 13
10:11
Медведев призвал забирать у одних земли сельхозназначения и отдавать другим 12
10:08
Водителю автобуса в Барнауле стало плохо во время движения: подробности ДТП 3
09:53
Предвыборный сайт Путина Putin2018.ru зарегистрировали еще в 2008 году 10
09:40
Очевидцы: пассажирская маршрутка ушла в занос на путепроводе в Барнауле 2
09:31
Роботы помогут Горэлектросети собирать показания электросчетчиков  11
09:22
Дело возбуждено после поножовщины в челябинской школе 5
09:11
Министр по одиночеству появился в Великобритании 1
09:07
Путин покормил чиновников медовой пастилой 29
08:46
Улюкаев в СИЗО занимается гимнастикой по собственной системе 18
08:25
Город стоит: в Барнауле утром 18 января зафиксированы девятибалльные пробки 11
08:13
Дэн Браун, Джейн Кори и другие: каких авторов стоит прочитать этой зимой 17
08:04
"Алтайэнергосбыт" дарит скидку 20% на все люминесцентные лампы 7
07:50
Непокоренный город на Неве: фото блокадного Ленинграда 1
07:34
Как правильно готовить яйцо пашот? Инфографика от Кухни.Amic.ru 8
07:19
Жилье в барнаульских новостройках подорожало до уровня 2015 года 0
07:03
Коттедж с яблонями и грушами продают в Барнауле за 10,5 млн рублей 10
06:48
Чапаев никогда не отступает: цитаты из фильма "Чапаев" 1
06:32
Бессмысленные и беспощадные снимки русских свадеб 25
06:14
Разворот к аномальному холоду: в Алтайском крае меняется погода 0
06:01
Штраф за мусор во дворах и не там помытое авто хотят ввести на Алтае 38
05:35
"Дядя Вова, мы с тобой!": дети ЛНР решили поддержать Путина на выборах 20
04:18
Собственникам старше 70 лет могут компенсировать плату за капремонт 0
03:09
Песец подкрался незаметно к рыбаку 3
02:37
ЦБ сообщил о росте чистого оттока капитала из России до $31,3 млрд за год 5
01:17
Три боевых истребителя приземлились на автотрассу под Ростовом 8
00:31
Ученые рассказали, какая диета провоцирует развитие рака 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.