Домен Putin2018.ru, на котором 15 января начал работу предвыборный сайт кандидата в президенты Владимира Путина, был зарегистрирован еще в 2008 году, когда президентом был Дмитрий Медведев, а Путин занимал пост премьера, пишут "Ведомости".

Доменное имя Putin2018.ru было зарегистрировано 7 ноября 2008 года — через два дня после того, как Медведев в послании Федеральному собранию предложил увеличить срок полномочий президента с четырех до шести лет, пишет издание.

Позже домен перешел к человеку, который передал его предвыборному штабу и на данный момент входит в инициативную группу по выдвижению Путина. Этим человеком, как сообщается, является экс-депутат Госдумы от "Единой России" Константин Рыков, который был одним из основателей кампании "За Путина" 2007 года.

Как отмечает издание, согласно сервису "История Whois" компании Reg.Ru, домен долго принадлежал физическому лицу и находился у регистратора Webnames. Последние изменения зафиксированы 9 января 2018 года, когда домен был перенесен в Ru-Center, а серверы изменились с imperialspace.org на notamedia.ru. С марта 2017 года по настоящий момент администратор домена не менялся.

Разработчиком предвыборного сайта Путина была компания Notamedia, которая делала сайты "Единой России", Минкультуры, правительства Москвы. Управляющий партнер Notamedia Сергей Оселедько сообщил изданию, что доменное имя ранее уже было у штаба, а их компания разрабатывала сайт с декабря.