Домен Putin2018.ru, на котором 15 января начал работу предвыборный сайт кандидата в президенты Владимира Путина, был зарегистрирован еще в 2008 году, когда президентом был Дмитрий Медведев, а Путин занимал пост премьера, пишут "Ведомости".
Доменное имя Putin2018.ru было зарегистрировано 7 ноября 2008 года — через два дня после того, как Медведев в послании Федеральному собранию предложил увеличить срок полномочий президента с четырех до шести лет, пишет издание.
Позже домен перешел к человеку, который передал его предвыборному штабу и на данный момент входит в инициативную группу по выдвижению Путина. Этим человеком, как сообщается, является экс-депутат Госдумы от "Единой России" Константин Рыков, который был одним из основателей кампании "За Путина" 2007 года.
Как отмечает издание, согласно сервису "История Whois" компании Reg.Ru, домен долго принадлежал физическому лицу и находился у регистратора Webnames. Последние изменения зафиксированы 9 января 2018 года, когда домен был перенесен в Ru-Center, а серверы изменились с imperialspace.org на notamedia.ru. С марта 2017 года по настоящий момент администратор домена не менялся.
Разработчиком предвыборного сайта Путина была компания Notamedia, которая делала сайты "Единой России", Минкультуры, правительства Москвы. Управляющий партнер Notamedia Сергей Оселедько сообщил изданию, что доменное имя ранее уже было у штаба, а их компания разрабатывала сайт с декабря.
Комментарии
По данным Ru-Center, зарегистрированы также доменные имена Putin2024.ru, Putin2036.ru, Putin2042.ru и Putin2048.ru. Есть среди зарегистрированных и имена Medvedev2024.ru, Kirienko2024.ru, Volodin2024.ru, Dyumin2024.ru, Navalny2024.ru, Sobchak2024.ru.
Также в сети обнаружились занятые адреса «Медведев2024.рф» и «Шойгу2024.рф», которые были зарегистрированы 24 марта 2017 года с разницей в пять секунд.
Ура! Стабильность!
PS А Дональд так может??? )))
Самое время зарегистрировать putin2023.ru
10:10/10:14
вы не в курсе, что люди зарабатывают на доменных именах? просто заранее за собой резервируют коммерчески интересные на перспективу, а затем перепродают их.
Путин точно сильный президент, но Россия нищая.
Цену интернет-адресов Гиряев не указал, но написал: «У меня нет задачи продать данные домены во что бы то ни стало. Они мне не мешают и могут оставаться в моей собственности сколь угодно долго. А потому я не назначаю конкретных стоимостей. Я готов передать вам любой из этих доменов только в случае, если ваше предложение будет столь привлекательным, что отказаться не будет сил».
Продам ВСЁ!!!!
это-ж Рыков! там всё возможное на 20 лет вперед зарегано!
А Путин2024,...2030,...36 на кого зарегины? Молодец мужик, с мозгами))).