Огромные пробки образовались на дорогах Барнаула утром в четверг, 18 января. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас на дорогах краевой столицы девятибалльные заторы.
Весьма сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте от малаховского кольца в сторону центра. Здесь скорость движения равна трем километрам в час. Пробки также образовались на третьем малаховском кольце, улицах Попова, Власихинская и Советской Армии. Скорость движения – до пяти километров в час.
Стоит также и нагорная часть Барнаула. Пробки образовались на улице Кутузова и Змеиногорском тракте.
Традиционно стоит проспект Ленина в сторону центра, а также улицы Матросова и Северо-Западная.
Комментарии
ну кажный год одно и тоже сколько можно удивлятся
Подтверждаю. Сов.Армии сегодня особо люто стояла, причем не понятно из-за чего.
Час на работу ехал
как только дождь летом или снег зимой, все сразу как будто ездить разучились...
и так всегда...
Для 08:50
А я на транвае доехал за 32 минуты!