Огромные пробки образовались на дорогах Барнаула утром в четверг, 18 января. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас на дорогах краевой столицы девятибалльные заторы.

Весьма сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте от малаховского кольца в сторону центра. Здесь скорость движения равна трем километрам в час. Пробки также образовались на третьем малаховском кольце, улицах Попова, Власихинская и Советской Армии. Скорость движения – до пяти километров в час.

Стоит также и нагорная часть Барнаула. Пробки образовались на улице Кутузова и Змеиногорском тракте.

Традиционно стоит проспект Ленина в сторону центра, а также улицы Матросова и Северо-Западная.