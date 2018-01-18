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Улюкаев в СИЗО занимается гимнастикой по собственной системе

, ИА "Амител"
Жалоб на свое содержание бывший министр не имеет

Фото: dp.ru

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный за взятку, в камере СИЗО занимается разработанной им же самим гимнастикой. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова правозащитницы.

Как сообщает издание, осужденный чиновник не имеет жалоб на свое содержание.

"Улюкаев… в камере занимается гимнастикой. Когда правозащитники спросили, какой именно, загадочно ответил, что он сам разработал комплекс упражнений, который включает в себя элементы китайской гимнастики и других направлений", — пояснила правозащитница.

Напомним, экс-министр получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Также он был оштрафован на 130 миллионов рублей. Кроме этого, ему на восемь лет запретили работать на госслужбе после освобождения. Приговор был обжалован 19 декабря.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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