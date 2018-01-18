Должность министра по одиночеству появилась в Великобритании, и на это место была назначена парламентский замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трэйси Крауч. Об этом пишет газета "Известия".

По словам Крауч, она гордится тем, что ей доверили справиться с "проблемой поколения". Между тем проблема одиночества актуальна для девяти миллионов жителей этой страны.

Статистика гласит, что половина людей в возрасте старше 75 лет в Англии проживает в одиночестве. При этом большинство из них утверждают, что порой им приходится проводить недели без возможности пообщаться с людьми.