Следователи возбудили уголовное дело после того, как 16-летний учащийся одной из школ в Челябинской области ранил ножом своего сверстника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В ведомстве уточняют, что ЧП произошло днем 17 января в средней школе поселка Смольное Сосновского района. Пострадавший получил легкий вред здоровью. Известно, что оба подростка с задержкой развития.

Напомним, на этой неделе в пермской школе старшеклассники устроили поножовщину. В результате происшествия, по последним данным, пострадали 15 человек. Учебный процесс в этой школе временно приостановлен.