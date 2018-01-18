Следователи возбудили уголовное дело после того, как 16-летний учащийся одной из школ в Челябинской области ранил ножом своего сверстника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В ведомстве уточняют, что ЧП произошло днем 17 января в средней школе поселка Смольное Сосновского района. Пострадавший получил легкий вред здоровью. Известно, что оба подростка с задержкой развития.
Напомним, на этой неделе в пермской школе старшеклассники устроили поножовщину. В результате происшествия, по последним данным, пострадали 15 человек. Учебный процесс в этой школе временно приостановлен.
Комментарии
Как часто подростки стали браться за ножи. Интересно, что по этому поводу думает Оксана Пушкина?
слабый пацан порезал 17-летнего идиота-второгодника за постоянные издевательства. канеш мог бы помягче- прыснуть газом и отметелить нунчаками, стулом, ногами, шокером.
Борьба с подобными случаями одна- адекватное наказание( в данном кокретном случае- лет 10 тюрьмы!)А то сейчас признают психами ,как обычно....
18.01.2018 09:53
гость
Вы чего доскреблись до Пушкиной? В каждой новости пишите, о чем она думает. В соц сетях спросите у нее, что она по всем поводам думает.
18.01.2018 11:20
- гость -
Потому что она настоящий профессионал. Она знает, как остановить поножовщину