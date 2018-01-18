Барнаульская горэлектросеть открыла новый сервис для приема показаний электросчетчиков у населения. Теперь данные абонентов по телефону будут принимать роботы.

Интеллектуальная система будет работать ежемесячно с 21-го по 25-е число в круглосуточном режиме, без праздничных и выходных дней. Ее первый запуск запланирован на 21 января.

Для того, чтобы передать показания, необходимо позвонить по телефону 50-16-50 и после приветствия продиктовать роботу номер лицевого счета, пин-код, показания прибора учета.

Пин-код абонента указан в квитанциях на оплату электроэнергии. Также стоит обратить внимание, что при передаче показаний необходимо указывать цифры со счетчика с точностью до 1 кВт/ч, цифры после запятой указывать не нужно.

При верном исполнении всех указаний робота процедура займет не больше одной минуты. Система распознает устную речь, проверяет полученные данные, поэтому вероятность возникновения ошибок сведена к нулю.

Интеллектуальный разум не заменил привычные горожанам способы передачи показаний приборов учета. Для барнаульцев продолжают действовать уже привычные им сервисы. Колл-центр по телефону: 35-04-04. Круглосуточно можно сообщить данные с помощью автоматического сервиса (тел. 35 -02-02), личного кабинета "Системы Город", СМС-сообщения, электронной почты. Подробнее со всеми способами передачи показаний можно ознакомиться на сайте Барнаульской горэлектросети: http://www.bges.ru/pages/65.