Барнаульская горэлектросеть открыла новый сервис для приема показаний электросчетчиков у населения. Теперь данные абонентов по телефону будут принимать роботы.
Интеллектуальная система будет работать ежемесячно с 21-го по 25-е число в круглосуточном режиме, без праздничных и выходных дней. Ее первый запуск запланирован на 21 января.
Для того, чтобы передать показания, необходимо позвонить по телефону 50-16-50 и после приветствия продиктовать роботу номер лицевого счета, пин-код, показания прибора учета.
Пин-код абонента указан в квитанциях на оплату электроэнергии. Также стоит обратить внимание, что при передаче показаний необходимо указывать цифры со счетчика с точностью до 1 кВт/ч, цифры после запятой указывать не нужно.
При верном исполнении всех указаний робота процедура займет не больше одной минуты. Система распознает устную речь, проверяет полученные данные, поэтому вероятность возникновения ошибок сведена к нулю.
Интеллектуальный разум не заменил привычные горожанам способы передачи показаний приборов учета. Для барнаульцев продолжают действовать уже привычные им сервисы. Колл-центр по телефону: 35-04-04. Круглосуточно можно сообщить данные с помощью автоматического сервиса (тел. 35 -02-02), личного кабинета "Системы Город", СМС-сообщения, электронной почты. Подробнее со всеми способами передачи показаний можно ознакомиться на сайте Барнаульской горэлектросети: http://www.bges.ru/pages/65.
Комментарии
роботы автоответчик , тупо запись разговора а потом человек сидит слушает и забивает что наговорили в комп
Ничего подобного - распознавание речи будет осуществляться без участия человека - принцип работы технологии основан на возможностях речевого распознавания и голосового синтеза. Именно программа - робот будет задавать вопросы, затем распознавать речь и в оцифрованном виде заносить данные в базу предприятия. Кстати, в большинстве крупных предприятий - банков, например - системы речевого распознавания уже используются на front line - так как типовые запросы пользователей/клиентов вполне может удовлетворить обычный речевой робот, который обучен работать с Системой знаний компании
18.01.2018 09:56
Знайка
А если позвонит человек с фефехтом рещи?
да вы их сразу штрафы научите собирать. Пользы больше будет
18.01.2018 10:04
- гость -
фефектом фикции
До чего дошёл прогресс -
Труд физический исчез,
Да и умственный заменит
Механический процесс.
Позабыты хлопоты, остановлен бег -
Вкалывают роботы, а не человек.
(И ниже поля ввода сообщения - проверка " я не робот" )
ага-ага... не смешите мои тапки - распознавать он будет , у нас когда отзвон по сто раз переспросишь что передать хотят, то заики, то с бодуна, по после инсульта люди
И ниже поля ввода сообщения - проверка " я не робот"
тупая машина по выбору картинок
окей гугл прекрасно понимает голос уже три года в хром-браузере. не понимает только научные и профессиональные спец.термины.
С дефектром фикции человека и оператор с трудом понимает - никто не говорит, что распознавание речи - это во всех случаях 100% решение. Это просто дополнительная возможность - в конце концов преимущество любых роботизированных систем - они работают круглосуточно, не уходят на больничный и т.д. А качество распознавания на смом деле - очень быстро растет. Возможности Google и Яндекса в этом направлении буквально за полгода очень сильно расширились.
Ну все, ждем внеочередного повышения тарифа!:\
А что там с дистанционным считыванием показаний с общедомовых счетчиков, за которую горэлектросеть содрала вопреки закону, предписывавшему им устанавливать за свой счет? Деньги содрали и разложили по карманам, а теперь даже отчитаться за внедрение не могут?