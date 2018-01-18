Трогательный праздник: зоопарку "Страна ЕНОТиЯ" исполняется два года

"Трогательный" зоопарк "Страна ЕНОТиЯ" отмечает свое двухлетие в субботу, 20 января. Праздник начнется уже в 10 утра в доме "Енотии" (ТЦ "Кристалл", ул. Балтийская, 23), а в 15 часов к маленьким гостям придет настоящий герой — Человек-паук.
Для посетителей "Страна ЕНОТиЯ" приготовила множество сюрпризов и подарков. Так, например, каждый гость автоматически становится участником лотереи. А в ней есть за что побороться:
- 1 место — сертификат на 3000 руб. в Spa77
- 2 место — сертификат на 1500 руб. в "Спортмастер"
- 3 по 12 место — сертификат в "Страну ЕНОТиЯ"
Каждого посетителя на входе встретит администратор, которому нужно указать свои ФИО и номер телефона. Уже в 19 часов на празднике раскрутят лототрон, который поможет определить 12 победителей. Итоги розыгрыша возможно посмотреть в прямом эфире в группах "ВКонтакте" и Instagram.
"Страна ЕНОТиЯ"
ТЦ "Кристалл"
Барнаул, Балтийская, 23, 1 этаж
+7 (3852) 57–37–33
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Комментарии
все эти зоопарки издевательство над животными и давно запрещены во всем цивилизованном мире!
сходить что ли) детенку радость потискать зверьков, а я халяву люблю, авось повезет))) есть тут еще халявщики?