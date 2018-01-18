Трогательный праздник: зоопарку "Страна ЕНОТиЯ" исполняется два года

"Трогательный" зоопарк "Страна ЕНОТиЯ" отмечает свое двухлетие в субботу, 20 января. Праздник начнется уже в 10 утра в доме "Енотии" (ТЦ "Кристалл", ул. Балтийская, 23), а в 15 часов к маленьким гостям придет настоящий герой — Человек-паук.

Для посетителей "Страна ЕНОТиЯ" приготовила множество сюрпризов и подарков. Так, например, каждый гость автоматически становится участником лотереи. А в ней есть за что побороться:

1 место — сертификат на 3000 руб. в Spa77

2 место — сертификат на 1500 руб. в "Спортмастер"

3 по 12 место — сертификат в "Страну ЕНОТиЯ"

Каждого посетителя на входе встретит администратор, которому нужно указать свои ФИО и номер телефона. Уже в 19 часов на празднике раскрутят лототрон, который поможет определить 12 победителей. Итоги розыгрыша возможно посмотреть в прямом эфире в группах "ВКонтакте" и Instagram.

"Страна ЕНОТиЯ"

ТЦ "Кристалл"

Барнаул, Балтийская, 23, 1 этаж

+7 (3852) 57–37–33

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