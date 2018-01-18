Жительница Барнаула лишилась 25 тысяч рублей, пытаясь оформить кредит по удаленному способу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщает ведомство, горожанка заполнила онлайн-заявку на получение кредита в размере 100 000 рублей. После этого она получила одобрительный ответ. Изучив условия предоставления кредита, она подтвердила согласие. Для того, чтобы получить деньги, женщина должна была оплатить денежный взнос за доставку кредитной карты и страховку. Получив реквизиты для оплаты, она перечислила через банкомат на карту злоумышленникам 25 тысяч рублей. После этого они перестали выходить на связь. Тогда женщина обратилась в полицию.

Сотрудники полиции Барнаула призывают гостей и жителей краевой столицы быть бдительными и не перечислять свои деньги за оказание сомнительных услуг.