Фото: vk.com/barneos22
ДТП с участием маршрутного автобуса произошло утром 18 января в Барнауле на путепроводе в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Как отмечает автор заметки, ДТП произошло после того, как автобус занесло.
На место прибыла скорая помощь. Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, данные об инциденте уточняются. Выясняется, есть ли пострадавшие.
Комментарии
Наверное водиле тоже люлей кто-то выписывал, вот и занесло!!!
ехал под мостом, видел, что маршрут автобуса - 41. перед ним легковая кажется была белого цвета
судя по номеру маршрута - откуда пассажиры