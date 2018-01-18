Фото: vk.com/barneos22

ДТП с участием маршрутного автобуса произошло утром 18 января в Барнауле на путепроводе в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова.

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Как отмечает автор заметки, ДТП произошло после того, как автобус занесло.

На место прибыла скорая помощь. Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, данные об инциденте уточняются. Выясняется, есть ли пострадавшие.