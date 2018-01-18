Институт социально-экономических и политических исследований совместно с Центром содействия законотворчеству составил рейтинг законотворцев, пишет "Коммерсантъ". Эксперты проанализировали основные показатели осенней сессии Госдумы 2017 года, оценили законопроектную работу парламентских фракций и депутатов. В топ-50 депутатов вошли только два сибирских законотворца, в том числе Иван Лоор от Алтайского края.

Помимо г-на Лоора, который является членом комитета Госдумы по аграрным вопросам, в число самых активных попал Виктор Шрейдер от Омской области (член комитета по жилищной политике и ЖКХ). Они заняли в рейтинге 42-е и 46-е места соответственно. Оба парламентария представляют "Единую Россию".

Авторы рейтинга отмечают изменение качества регионального законотворчества: доля законопроектов из регионов снизилась до наименьшего уровня за последние годы (до 18%), тогда как количество принятых хотя бы в одном из чтений инициатив субъектов РФ в общей массе законопроектов выросло примерно вдвое (до 8,5%).

Эксперты также выявили наиболее обсуждаемые в аккаунтах депутатов Госдумы законопроекты осенней сессии 2017 года. В числе сибирских депутатов, активно обсуждавших законодательные инициативы в соцсетях, эксперты рейтинга указали Веру Ганзю от Новосибирской области (КПРФ), Алексея Диденко от Томской и Кемеровской областей (ЛДПР), Антона Горелкина от Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской и Томской областей ("Единая Россия").