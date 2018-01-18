Институт социально-экономических и политических исследований совместно с Центром содействия законотворчеству составил рейтинг законотворцев, пишет "Коммерсантъ". Эксперты проанализировали основные показатели осенней сессии Госдумы 2017 года, оценили законопроектную работу парламентских фракций и депутатов. В топ-50 депутатов вошли только два сибирских законотворца, в том числе Иван Лоор от Алтайского края.
Помимо г-на Лоора, который является членом комитета Госдумы по аграрным вопросам, в число самых активных попал Виктор Шрейдер от Омской области (член комитета по жилищной политике и ЖКХ). Они заняли в рейтинге 42-е и 46-е места соответственно. Оба парламентария представляют "Единую Россию".
Авторы рейтинга отмечают изменение качества регионального законотворчества: доля законопроектов из регионов снизилась до наименьшего уровня за последние годы (до 18%), тогда как количество принятых хотя бы в одном из чтений инициатив субъектов РФ в общей массе законопроектов выросло примерно вдвое (до 8,5%).
Эксперты также выявили наиболее обсуждаемые в аккаунтах депутатов Госдумы законопроекты осенней сессии 2017 года. В числе сибирских депутатов, активно обсуждавших законодательные инициативы в соцсетях, эксперты рейтинга указали Веру Ганзю от Новосибирской области (КПРФ), Алексея Диденко от Томской и Кемеровской областей (ЛДПР), Антона Горелкина от Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской и Томской областей ("Единая Россия").
Комментарии
Рейтинг то хороший, а что он полезного сделал, законотворец?
Л...- кукурузу надо садить!
Ш.....-не кварплату увеличить!
Л-посадим больше кукурузы кварплата увеличится.
Ш- почему?
Л- какать больше будут!!!
Ш- точно!!! ОДН поднимем!!!!!
А как же наш великий барчук Бессарабов?
Ш- а при чём сдесь ОДН?
Л- потом исправим, а три законотворческой инициативы уже в кармане!
Бессарабов отстой! Сидит губу квасит и кукурузу не садит!
18.01.2018 10:43- гость -
Вы считаете что выплюнули что-то остроумное? Смею вас огорчить, тупое. А надо засорять сеть всякой дуростью?
Гость... Сколько чел за Пу подписал?
а что он полезного сделал?
Этне ты 10;52?
Кто-нибудь назовет хоть одну полезную законотворческую инициативу данных персонажей?
Это К! и ОДН!
Институт социально-экономических и политических исследований совместно с Центром содействия законотворчеству составил рейтинг законотворцев, пишет "Коммерсантъ".
а можно опубликовать критерии оценки. а то народ оценивает деятельность депутатов как то хуже
наш пострел везде поспел)))