Фото: vk.com/barneos22
Подробности ДТП с участием маршрутного автобуса ПАЗ в Барнауле сообщили в городской ГИБДД — по предварительным данным, водителю за рулем стало плохо.
В Госавтоинспекции порталу Amic.ru сообщили, что ввиду внезапного ухудшения самочувствия водитель автобуса допустил наезд на ограждение путепровода на Павловском тракте.
Прибывшие на место медики увезли шофера в больницу. Пострадавших в результате ДТП нет.
Комментарии
...в погоне за "счастьем"...
Хозяину надо по голове настучать, чтобы работники соблюдали режим труда и отдыха, он в советское время не зря совсем действовал, как и льготная пенсия у водителей общественного транспорта.
хорошо с моста не рухнул!!!