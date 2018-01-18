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Подробности ДТП с участием маршрутного автобуса ПАЗ в Барнауле сообщили в городской ГИБДД — по предварительным данным, водителю за рулем стало плохо.

В Госавтоинспекции порталу Amic.ru сообщили, что ввиду внезапного ухудшения самочувствия водитель автобуса допустил наезд на ограждение путепровода на Павловском тракте.

Прибывшие на место медики увезли шофера в больницу. Пострадавших в результате ДТП нет.