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Крупнейший в Сибири генподрядчик строительства дорог новосибирский "Сибмост" может уйти с рынка из-за того, что "Горно-Алтайавтодор" просит внести партнера в реестр недобросовестных поставщиков, пишет газета "Коммерсантъ". Кроме того, структуры Росавтодора через суд могут расторгнуть с ним контракты на общую сумму 13 миллиардов рублей. Все это может привести к уходу подрядчика с рынка Сибири, где почти не осталось региональных игроков.

Как отмечает издание, в феврале арбитраж Красноярского края рассмотрит заявление федерального управления автодорог "Байкал" Федерального дорожного агентства о расторжении госконтракта с "Сибмостом". Речь идет о контракте по реконструкции участка трассы "Енисей". Сумма контракта составляет 1,6 миллиарда рублей. Срыв произошел из-за низких темпов работы на объекте.

"Компания не выполнила объем работ, запланированный на 2017 год. Мы не видим, каким образом она в дальнейшем будет выполнять работы на этом объекте. Неустойку мы не требуем. Хотим в одностороннем порядке расторгнуть контракт",— говорит и. о. главного инженера ФКУ Дмитрий Кропотов.

"Байкалуправтодор" заключал с "Сибмостом" три крупных контракта на общую сумму 13 миллиардов рублей. Пока процедура расторжения запущена по одному из них. Если на других объектах ситуация не изменится, то по другим заказам будут приняты аналогичные решения.

Через суд с "Сибмостом" расторгает госконтракт по строительству мостового перехода через реку Катунь у села Тюнгур и "Горно-Алтайавтодор". Более того, контрагент уже обратился в УФАС по Республике Алтай с требованием включить "Сибмост" в реестр недобросовестных поставщиков из-за неисполнения условий госконтракта. Претензии к компании также связаны с несоблюдением сроков работы по объекту. "Сибмост" безуспешно попытался в суде добиться запрета ФАС на включение в реестр.

Отметим, что проблема с крупнейшим подрядчиком Сибири есть и в Алтайском крае. В прошлом году на совещании у губернатора Александра Карлина стало известно, что строительство крупного моста через реку Чумыш в районе Тальменки в Алтайском крае стоимостью 3,3 миллиарда рублей может затянуться из-за продажи компании АО "Сибмост", которая является подрядчиком объекта. В итоге открытие объекта перенесли на целый год.

Мост находится на автодороге Р-256 ''Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией''. В целом здесь запланировано строительство нового мостового перехода длиной 305,49 погонных метра, подходов I и II технических категорий дороги общей протяженностью 8,9 километра с четырьмя полосами движения. В рамках реализации проекта специалистами будут обустроены транспортные развязки в двух уровнях со строительством путепроводов, произведено уширение и доведение проезжей части до четырех полос движения с разделением встречных потоков. Действующий мост в Тальменском районе на этом участке был построен в 60-х годах прошлого века и уже не отвечает современным требованиям. Общая стоимость проекта оценивается в 3,3 миллиарда рублей.

Подрядчиком проекта является компания АО "Сибмост", которая летом 2017 года продала 51% своих акций организации, связанной с АФК "Система".