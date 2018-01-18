В ночь с 18 на 19 января наступает один из величайших праздников – Крещение. Считается, что именно в этот вечер гадание бывает наиболее верным и может точно предсказать будущее. Amic.ru рассказывает еще об одном популярном способе узнать судьбу. Это делается с помощью нитки, иголки и алфавита.
На листе бумаги чертится окружность, по длине которой располагается алфавит по порядку. С левой и правой стороны размещают слово "нет", а сверху и снизу – слово "да". Во внутреннем круге можно разместить цифры от одного до десяти.
В иголку продевается нить. И все атрибуты гадания готовы. Осталось главное – вызвать духа и задать тревожащие вопросы. Мы призвали дух писателя Салтыкова-Щедрина и спросили у него, станет ли Владимир Путин снова президентом России и ждать ли в этом году серьезного паводка на Алтае. Что нам ответил дух сатирика – смотрите в нашем ролике.
Также напоминаем о других способах гадания, опробованных на себе сотрудниками Amic.ru.
Гадание с помощью яйца и воды:
Гадание на картах:
В очередной раз просим: не надо относиться к гаданиям серьезно. Используйте святочные вечера как повод весело провести время с друзьями.
Комментарии
Девки вы чо? Не знаете кто наш главный? Какие же вы после этого журналисты?
Кстати нет никого из Светиной команды.... съели чучундры?
Алтайская аналитика вышла на новый уровень
Т.е. добралась до первой ступеньки подвала?
А если относиться к жизни с чуть большим юмором, то жить станет чуточку проще)) Улыбнитесь, наши дорогие читатели!)))
Я хохотал!
18.01.2018 11:34
Дядька
Я хохотал!
0 0
Ну и славно!)) Хорошо, что настроение позитивное))
- гость -
Кстати нет никого из Светиной команды.... съели чучундры?
Ну видимо плохо вы ее команду знали
Главред. Ну хм. ладно.
Кто,кто.Грудинин,конечно!
Подождите немного и будет Кадыров вам президент. А премьером будет Выйно. И Набиуллина. Она будет везде.