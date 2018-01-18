В ночь с 18 на 19 января наступает один из величайших праздников – Крещение. Считается, что именно в этот вечер гадание бывает наиболее верным и может точно предсказать будущее. Amic.ru рассказывает еще об одном популярном способе узнать судьбу. Это делается с помощью нитки, иголки и алфавита.

На листе бумаги чертится окружность, по длине которой располагается алфавит по порядку. С левой и правой стороны размещают слово "нет", а сверху и снизу – слово "да". Во внутреннем круге можно разместить цифры от одного до десяти.

В иголку продевается нить. И все атрибуты гадания готовы. Осталось главное – вызвать духа и задать тревожащие вопросы. Мы призвали дух писателя Салтыкова-Щедрина и спросили у него, станет ли Владимир Путин снова президентом России и ждать ли в этом году серьезного паводка на Алтае. Что нам ответил дух сатирика – смотрите в нашем ролике.

Также напоминаем о других способах гадания, опробованных на себе сотрудниками Amic.ru.

Гадание с помощью яйца и воды:

Гадание на картах:

В очередной раз просим: не надо относиться к гаданиям серьезно. Используйте святочные вечера как повод весело провести время с друзьями.