Фото: youtube.com
Пользователи интернета активно подписываются под петицией в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева, у которых возникли проблемы после публикации видео на песню Satisfaction.
В данный момент на площадке Change.org под петицией в защиту молодых людей уже подписались 13 тысяч человек.
"Совсем недавно в Сеть попал видеоролик, созданный курсантами Ульяновского института гражданской авиации. На нем курсанты спародировали клип на композицию "Satisfaction" итальянского диджея Бенни Бенасси. После чего на курсантов началась "травля" со стороны СМИ, начальства института и ФАВТ. Многочисленные репортажи с искаженным смыслом содержания видеоролика и громкие заголовки на различных сайтах. В результате этого курсанты были сняты с пар в институте, что нарушает их право на образование", — говорится в публичном обращении.
Составители петиции подчеркивают, что "постановочная и полностью позитивная пародия не должна лишить образования молодых и перспективных пилотов".
Напомним, что после появления видеоролика с курсантами Приволжская транспортная прокуратура и начальство Ульяновского института гражданской авиации инициировали проверки.
Кроме того, власти Ульяновской области вместе с Минтрансом и Росавиацией приняли решение о создании спецкомиссии, которая будет разбираться в ситуации.
Комментарии
Малолетняя дрянь! Что в авиа, что в медицине и образавании.
то, что они сделали омерзительно для военного. пусть идут в театральное там им самое место
Не вижу никакого криминала) Все так отдыхают- и медики и юристы...Все из за ушлепка,который все это выложил в сеть)))
модерация не пропустит то, что я хотел бы про них сказать.
1. как ума хватило такое снимать?
2. зачем эксплуатируется заднеприводная тема?
3. фуражки - тоже часть лётной формы, не надо было их использовать, если не хотели оскорбить остальных лётчиков. одели бы на свои бошки эти, ну такие кожаные чехлы, у которых ещё молния на месте рта. это было бы прям к месту.
4. как по мне, то гнать их из ВУЗа ссаными тряпками. пускай осваивают стриптиз в заведениях типа Зажигалки или Кама Сутры.
18.01.2018 10:57
- гость -
кто так отдыхает?
ты так отдыхаешь?
Дклерчик,ду рак ты...
18.01.2018 10:58
- гость -
а ты я смотрю очень умён)
это ты про свой отдых выше написал?)
а чёрного властелина зовете на свои сходки?
а ты активный или пассивный?
иди, леденцы соси, петушок.
а можно подписать петицию против петиции? А этих, позорящих мкндиры, ссаными тряпками гнать надо
Для защищающих.... Сядите в самолёт, может быть взлетите, а там такой в трусах поприветствует вас... ( кста это возможно будующие САБовцы, вот у кого нет ни совести, ни чести)
вы злые. на авиафоруме 50/50
Парень с авиа форума... ты трусы постирал? В Латинской америке твои суперджеты на запчасти разбирают.
Предупреждение строгое и направить их неуемную энергию в созидательное русло.
Молодые, шаловливые, не значит плохие.
18.01.2018 11:01
Геноцид Эклеров
юморной прикольный ролик. если вы там видите какуюто фигню - то это ваши личные проблемы, решать их нада с врачём
18.01.2018 10:57
Геноцид Эклеров
+1000000000000000000000!!!
вот если бы с девками-стюардессами тверк замутили...а так танец маленьких лебледей.
Кстати местный, ты из этих штоле? Бар " Голубая устрица" Помнишь? Вроде похожи в шапках и трусах.
А вы знаете хоть одного военного, медика, учителя, менеджера, чиновника, шахтёра, учёного, сварщика, продавца, водителя, который ни разу в жизни не устроил что-то этакое, просто шутки в каждое время немного разные. А что творят артисты на своих попойках, а чиновники. Что пацаны копируют? Да то, что им государство навязывает и они видят по ТВ:де бильные сериалы, голые задницы, клипы с 3,14 нота до разами и дом-2, где вся эта шваль собрана. Эти дети смотрели всё это с детства, но раз они решили стать лётчиками, то наверняка не будут приду рками из Дома-2. Раньше и в школу полуголыми не ходили, а сейчас ходят. Наверное это шутка не достойная лётчиков, но это шутка, достойного нашего времени и только. Глупость выгонять их из ВУЗа . У нас за воровство миллиардов и с женькой васильевой президент сердюкова наградил званием Героя России, вот где грязная порнуха, сказать бы по-крепче, а тут дурни потрясли нижними частями тела и им жизнь ломать? Шлюха Шурыгина -звезда на ТВ, про неё только глухой не знает, наркоманка Дана Борисова-слёзы умиления льют на передачах ведущие, медики, артисты, ах, даночка. ах. молодчина, не колешься полгода. А эти дети ничего преступного не совершили. Взрослые, вы-то мозг включите!
Это из этой же серии гость.
У нас в Горняке есть зав образованием района всем известный Пал Палыч, был директором интерната, нажрался, заснул на унитазе со снятыми штанами(хорошо, что снял), дети бегали , смеялись над ним. Ничего, теперь вот на повышении, такие дела вытворяет, никакие жалобы не могут заставить его снять с должности. А алкаш он смолоду.
а ведь на гражданке, эти пацаны, полюбому носят зауженные и подвернутые джинсики
18.01.2018 11:21
месный
предлагаю тебе перетянуться кожаными ремнями, и в трусах потрясти жопой. заснять всё это, и выложить здесь.
а чо, ничего страшного же...
в очередной раз убедился в твоей неадекватности.
18.01.2018 11:31
- гость -
никто не заставляет смотреть Дом2 или про Шурыгину.
нормальные люди переключают заомбоящик с этих программ. благо выбор есть что смотреть.
и не надо здесь Васильеву приплетать и фейк про награждение Сердюкова звездой героя. всё в одну кучу свалили.
а всё элементарно - это позор для ВУЗа, и эти твари подлежат отчислению. пускай своими жопами в стриптизах трясут, раз им так захотелось.
да это вообще недостойно мужчины.
блин, какие вы все скучные, ну повеселились пацаны)))) онижеждети)))) я учатся пади все на платном...
а всё элементарно - это позор для ВУЗа, и эти твари подлежат отчислению
оёёёй, вспомни свой вуз и себя, только не ври себе и нам. Каждый! человек хоть раз в жизни да начудил.
фейк про награждение Сердюкова звездой героя
В чём фейк?
Люди, вы на свадьбах у друзей чего вытворяете?
18.01.2018 11:35
Дядька
Это из этой же серии гость.
НЕ-а, у меня внук школу заканчивает и ВУЗе даже в моё время всякое было.
18.01.2018 11:45
Блонди
они не дети, они будущие пилоты, те, кто отвечают за безопасность пассажиров.
18.01.2018 11:49
- гость -
вы с дуба рухнули? чтобы подобное делать, это кем надо быть? проституткой? у нас в ВУЗе подобного и близко не было.
18.01.2018 11:50
- гость -
это фейк. никто его не награждал.
18.01.2018 11:51
- гость -
это не показатель. в сегодняшней ленте есть пост про свадьбы, там такие же альтернативноодаренные жгут. нормальные люди так не поступают.
гомосятина
Интересно, просто для статистики, сколько праведников в тихушку делают что-нибудь и хуже, и грязнее, пошлее и т.п. Как правило.
Не оправдываю ребят (все же понимать надо, что выкладывать, а какую дурь не стоит на всеобщее обозрение), но уж судить страшным судом - похоже на охоту на ведьм. Урок они получили точно!
18.01.2018 12:01
Геноцид Эклеров
+1000000000000000!!!
Какая связь данного перформанса с безопасностью пассажиров? Кто в школьном КВН женщин играл и на подобные темы шутил ВУ не давать? Вот кто это выложил, тот точно с гнильцой.
Не вижу ничего страшного, ребята дурачатся, зато будет что вспомнить и над чем посмеяться во взрослой жизни. Сами снимали смешные фото и видео,когда учились в БЮИ)
Главред... зачем их судить? Перевести на бухучет и вся недолга! Пускай по каптёркам фуражки считают с носками, да и ихние они, эти фуражки, не знаю, наверное нет, а вот трусы да... их.
Елена, у вас какого цвета трусы были?
12-07) Вот именно....Полностью согласен с Оксаной!
Не ведитесь на эклерчика,его помет хорошо проплачен)))
18.01.2018 11:49
- гость -
вы с дуба рухнули? чтобы подобное делать, это кем надо быть? проституткой? у нас в ВУЗе подобного и близко не было.
Так тогда и дома-2 не было и титьки голые не показывали. А сейчас даже мультики нормальные дети не видят
Кстати почему проплачен? Вроде мысли здравые, не то что у елены.
18.01.2018 12:07
главред
никакой охоты на ведьм.
у них таланты в стриптизе? так пускай не мучаются в лётном, пускай за деньги перед престарелыми мадамами трясут.
кстати, заметьте, их защищает в основном женский контингент. видимо, молоденькое мясо понравилось.
18.01.2018 12:14
Эклеру
это не перформанс. привыкли всё этим словечком называть. один на Красной площади свои яйца к брусчатке прибил, тоже перформансом назвали...
это скотство и гомосятина. тупая и пошлая.
18.01.2018 12:14
Елена
смешное видео? вы там тоже бананом возвратно-поступательные движения со своим ртом делали и тёрлись о предметы мебели?
18.01.2018 12:21
- гость -
ты что-ль, прощелыга, платил?)
так ты голодранец)
у тебя деньги с дырками)
18.01.2018 12:23
Геноцид Эклеров
Думаю, вопрос ровно в том, что взрослые не объяснили что такое хорошо, а что такое не очень. Заклеймить молодежь - это у нас взрослых (простите, не знаю ваш возраст) хорошо получается, ярлыки раздать. А вот объяснить, показать примером, времени все не хватает. Ну и дать шанс - мы не настолько великодушны))) К слову, в УИ ГА поступить очень непросто: здоровье 100%, высокий балл ЕГЭ и профпригодность проверяют очень все жестко. Не думаю, что дурачки мальчишки. Просто такое общество. И это повод задуматься. И, прежде всего, посмотреть на своих детей и внуков.
И кстати, оскорбляя друг друга в комментариях, мы тоже подаем этот же пример молодым)))
Призываю общаться корректно, аргументированно и без оскорблений!) Хорошего всем дня!
Как ты относишься к этому, понятно. Как это влияет на профессиональные качества пацанов?
Выпороть их ремнём, на неделю оставить без компота и всё. Ну вот такие шутки сейчас. Эти же парни и в нормальном спектакле могут поучаствовать. Ну нет здесь преступления, а есть недостаток воспитания, вернее, это результат воспитания, в т.ч. патриотического и за это отвечают не дети, а государство.
18.01.2018 12:36
главред
пример взрослых как минимум в том, что они подобного не делают.
и в их возрасте они уже исчерпали право на ошибку. они не дети, а вполне себе осознанные люди.
и в своей семье я, поверьте, не спускаю глаз.
18.01.2018 12:39
Эклеру
зависимость линейная: если подобное позволяют себе, если это выкладывают в сеть, если считают это нормальным, то значит у них перевернуты понятия о правильном и неправильном. соответственно, я не могу быть уверен в профессиональных качествах пилота, который путает лево и право, верх и низ, хорошо и плохо.
пускай устраиваются в авиакомпанию Трубочист Эйрлайнс, и там элтоновджонов перевозят.
18.01.2018 13:06
- гость -
в КВН тоже есть женские роли, которые парни исполняют. но там и близко этой гомосятины нет.
воспитывает их не Родина или государство, а семья и школа, окружение. если они все вместе такие там собрались, то летать им эскадрильей Голубая Устрица где нибудь на пилонах Зажигалки.
и да, это не преступление. их никто и не предлагает садить в тюрьму. предлагается их отправить в народное хозяйство, непосредственно в секс-индустрию, где им самое место.
Молодыми то не были что ли? Пацанам по 17-18 лет. Ну сделали пародию и что теперь, отчислять за это? Повзрослеют, станут серьезными мужчинами. Не вижу никакого криминала.
18.01.2018 13:18
ГостьЯ
пародия?
бананом себе в рот тыкать?
в трусах вилять жопой?
это пародия?
Молодцы пацаны, класс! Красавчики! Супер клип просто! (Мальчишка с бананом - перебор).
18.01.2018 13:31
Геноцид Эклеров
обычно держи вора громче всех вор и кричит.
что и требовалось доказать.
стриптизёры понравились только тётям.
видимо свои дяди их уже не возбуждают...
18.01.2018 13:58
месный
тебе мало гвоздей в бОшку понатыкали?
иди пожалуйся Ололёше на свою судьбинушку.
18.01.2018 12:07
главред
Интересно, просто для статистики, сколько праведников в тихушку делают что-нибудь и хуже, и грязнее, пошлее и т.п.
Думаю 0,1%
Не оправдываю ребят, но Урок они получили точно!
Ничего они не получили, вот когда отчислят, тогда получат.
Мы в нашем ВУЗе очень весело и громко отдыхали и развлекались, но гомосятиной не занимались даже ради шутки, можно весело прикалываться из без гомо мотивов.
Ну подурачились парни. что плохого-то? В сеть зря выложили, конечно. Но и тут не вижу повода нападать. Свалили все в одну кучу. Даже авиабезопасность приплели. Ханжи.
У этих ребят есть теперь дорога, пример бывшего военного, мужа Наташи Королевой Тарзана.
Работа летчика не для них, потом еще спасибо скажут, что не дали наступить на горло собственной песне, те же деньги они заработают по своему призванию и работе по душе, найдя себя в гей стрип клубах.
да причем тут геи? парни - натуралы так то!
Боже!!! и в летчики им уже не место?
Не ханжи комментаторы, критикующие эту пошлятину, а люди, которые понимают, что такое честь и достоинство. Без этих качеств не может быть пилота. Если "онижедети" этого не понимают, то и делать им в авиации нечего!
Вот обычно Эклеров чушь несет, но в этой ветке согласен с ним на все 100%.
Лучшие у него коменты по теме, все в точку.
А нравится бабам, да, у меня жена тоже не понимает, почему мужики к гомикам плохо относятся.
Но слава богу, кому доверять безопасность пассажиров при авиаперелетах решать будут не женщины.
18.01.2018 14:17
- гость -
да причем тут геи? парни - натуралы так то!
Проверял(а)?
Ни один натурал не будет сосать банан имитируя минет, а только тот, кто представляет вместо банана и мечтает об этом.
18.01.2018 14:30
- гость
ТОЛЬКО ЛАТЕНТНЫЙ ГЕЙ боится что его примут за гея
18.01.2018 14:20
- гость -
Абсолютно согласна про достоинство. У людей сегодня с этим, к сожалению, проблемы. причем, причина и не в возрасте, а общем настроении в обществе. Материальное глаза перекрыло, и перевесило чашу весов. На другой чаше достоинство, культура, воспитание. Опять же, возвращаясь к уважаемым комментаторам, которые часто демонстрируют очень низкий уровень этих качеств, к сожалению!
Я к тому, что если каждый будет начинать повышать свой духовный уровень с себя, а не с "соседа", общество быстрее выздоровеет)) Согласны?
18.01.2018 14:00
Геноцид Эклеров
я не понимаю что ты так возбудился на эту тему. Ну прикололись чуваки на гейскую тематику и чё, прикольно-же смотрится. Или прикалываться/шутить на эту тему низя, а то оскорбление чувств верующих будет или как?
18.01.2018 14:31
- гость -
уровень аргументации - Волшебник)
что то из серии если мне не нравятся тараканы, то я латентный таракан)
Я не думаю, что на студенческих капустниках в молодости такие великие люди искусства как Высоцкий, Филатов, Михалков, Говорухин, опустились бы до подобной пошлятины, а они были студенты театральных вузов.
18.01.2018 14:35
Геноцид Эклеров
а вы боитесь, что вас примут за таракана?
18.01.2018 14:35
- гость -
в то время немного другие поводы для шуток были.
18.01.2018 14:31
- гость -
18.01.2018 14:30
- гость
ТОЛЬКО ЛАТЕНТНЫЙ ГЕЙ боится что его примут за гея
Я не боюсь, просто не буду сосать банан.
Не потому, что кто-то что-то подумает, ибо мне плевать, а потому, что это несовместимо с моим внутренним я.
Мы на вечеринках в кругу друзей и не такое можем учудить.
18.01.2018 14:38
- гость -
А леденец?
Одно время я думал что Месный и Геноцид это один и тот же Евпатий, а это оказывается разные люди, так кто же из вас Евпатий то в прошлом?
18.01.2018 14:38
- гость -
ещё скажи нам тут, что чупачупс никогда ни сосал или какой другой леденец-петушок.
Или вообще во рту не было ничего, что в длину больше чем в ширину. Мы прям поверим.
8.01.2018 14:39
40+
Мы на вечеринках в кругу друзей и не такое можем учудить.
0 0
18.01.2018 14:39
- гость -
18.01.2018 14:38
- гость -
А леденец?
По моему я ясно дал понять, что на гомосеков мне плевать. Я вас не то чтобы презираю, нет, живите, но вы мне чужды и не интересны, как и ваши гомосяцкие шутки и приколы.
в кои -то веки я согласна с месным!!!!
18.01.2018 14:44
месный
ещё скажи нам тут, что чупачупс никогда ни сосал
Никогда, даже не покупал в комках для пробы. И никого из своих друзей с чупсом ни разу не видел.
С чупа-чупсом во рту на улице девочки хорошо смотрятся, а мужчины мерзко.
А уж с бананом..... Хотя ты себя уже достаточно засветил, теперь буду знать, кто не рукопожатый и какой ориентации.
18.01.2018 14:35
- гость -
Я не думаю, что на студенческих капустниках в молодости такие великие люди искусства как Высоцкий, Филатов, Михалков, Говорухин, опустились бы до подобной пошлятины, а они были студенты театральных вузов.
Так откуда ж нам знать, кто и что вытворяли на капустниках. В сеть ведь не выкладывали. Да и воспитывалась тогда молодежь на других примерах. А сейчас, один только Дом-2 чего стоит.
Или вообще во рту не было ничего, что в длину больше чем в ширину. Мы прям поверим.
Бутылка пива, сигара.
18.01.2018 14:46
- гость -
Прежде чем называть человека гомосеком хотя бы спросите какого я пола. Я женщина. Традиционной ориентации, что подтверждается моим 20летним браком. И еще. Раз уж все это для вас так чуждо и неинтересно, то зачем вы видео посмотрели и еще и обсуждаете его?
18.01.2018 14:54
- гость -
Фуфуфуф. Сигара это ж прямая ассоциация по фрейду
Но слава богу, кому доверять безопасность пассажиров при авиаперелетах решать будут не женщины
А как может быть связана сексуальная ориентация с профессионализмом?
По мне так лишь бы был хороший врач, летчик и т.д., чем пусть плохой специалист зато натурал.
И движения как раз возвратно-поступательно-сосательные при курении сигары. Всё. Вы спалились. вы просто бананы не любите
вопрос к хозяевам сайта. а в куда вы засунули ссылку на редактирование профиля???????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18.01.2018 14:39
40+
Мы на вечеринках в кругу друзей и не такое можем учудить.
Обожаю свингерские вечеринки.
Ну вот, по комментариям видно мужскую точку зрения и женскую с примкнувшим к ним средним полом.
никакого свингерства. Это пошло и негигиенично
18.01.2018 14:58
40+
Рассказывать сказки своим внукам будете.
вам видней? с чего выводы делаете? из одной фразы о том, что мы с друзьями не туп водку жрем, а дурачимся? ну вы тогда очень веселый собутыльник
Раз уж все это для вас так чуждо и неинтересно, то зачем вы видео посмотрели и еще и обсуждаете его?
Я еще смотрю балет, фигурное катание, художественную гимнастику, хоккей, бокс, бои без правил, документальные съемки пыток и казней, катастрофы, мир диких животных, штормы, запуск ракет и т.д. и т.п. и обсуждаю все это.
В этом отличается мой кругозор от вас, любительницы молодого мальчиковского стриптиза и дома 2.
8.01.2018 14:57
- гость -
И движения как раз возвратно-поступательно-сосательные при курении сигары. Всё. Вы спалились. вы просто бананы не любите
Так и когда из бутылки пьешь, тоже самое. По вашему Фрейду все алкаши гомосеки?
Устарел ваш Фрейд, да и не во всем он прав был.
позорище
Разве нет видео (фото) на котором руководства ВУЗа (да и комментаторы) танцует переодевшись в женщин с накладными груд...ями и в париках? На свадьбе например.. )))) "ОУЖАААС ууужас...!!!" - так? Многие наверное вспомнили.. )
18.01.2018 14:39
40+
а поделиться можете? ну, там, видос запилите.
не, это не мне, друг спросил)
вот вроде вам уже за 40, мадам, а вы все бананы себе в рот пихаете?
грустно, мамаша...
18.01.2018 15:26
Элвис
прикинь, нету.
18.01.2018 15:30
Геноцид Эклеров
а вы себе в рот ничё не пихаете, голодный ходите?
18.01.2018 15:31
месный
просто интересно, а как например котлеты с пюрешкой могут быть приравнены к оральным играм с бананом?)
просто раньше не было ютуба.
"
Геноцид Эклеров
18.01.2018 15:26
Элвис
прикинь, нету.
"
чего нету-то?! обычный номер на свадьбах раньше был (я - про руководство вуза вообще-то)...
Откройте видео с любой русской свадьбы там такая пошлятина!!! И что? всех этих людей расстрелять? Бред
18.01.2018 16:01
Геноцид Эклеров
котлеты и пюрешка могут быть разными и есть их можно по разному.
А вы таки хотите сказать, что бананы не едите, по политическим мотивам?
а вот великий лётчик-испытатель Магомет Толбоев и ректор УИГА считают, что этим мальчикам не место в авиации. хуже пусси райт в церкви. лучше б напились и подрались. такое можно понять.
"хуже пусси райт в церкви"
==
это перебор.
Отчислить, нельзя оставлять! Ни чести, ни достоинства! А без этих качеств не бывает настоящих летчиков!
18.01.2018 16:02
- гость -
никто не предлагает их расстреливать.
пускай оттачивают своё мастерство в стриптиз барах.
в авиации им делать нечего.
18.01.2018 16:14
месный
твою же мать) как еще можно есть котлету и пюре)
не, ты реально с высоты падал, и на голову приземлялся...
18.01.2018 16:27
Геноцид Эклеров
Они что от этого плохими лётчиками станут?
Вон Элтон Джон как поёт, А как Фредди Меркюри пел.
По разному можно есть, очень по разному.
Дак как там с бананами то, всё сложно у вас?
вдруг они на аэробусе полетят, а джойстик в кабине напомнит им банан и весёлые студенческие годы, возьмут его в рот, самолёт упадёт
Ок! пусть ваша правда - кто то из них (курсантов) - г...ексуалист. ок. Спор про банан - в сторону. Что дальше?
неудивительно, что армия, тюрьма, суворовские и военные училища, вузы с 99% мужским студентом есть рассадник гомосятины! а мед-пед-юр-вузы просто цветники для гетеров настоящие мужики идут в пед!
а по теме?