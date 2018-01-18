Фото: youtube.com

Пользователи интернета активно подписываются под петицией в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева, у которых возникли проблемы после публикации видео на песню Satisfaction.

В данный момент на площадке Change.org под петицией в защиту молодых людей уже подписались 13 тысяч человек.

"Совсем недавно в Сеть попал видеоролик, созданный курсантами Ульяновского института гражданской авиации. На нем курсанты спародировали клип на композицию "Satisfaction" итальянского диджея Бенни Бенасси. После чего на курсантов началась "травля" со стороны СМИ, начальства института и ФАВТ. Многочисленные репортажи с искаженным смыслом содержания видеоролика и громкие заголовки на различных сайтах. В результате этого курсанты были сняты с пар в институте, что нарушает их право на образование", — говорится в публичном обращении.

Составители петиции подчеркивают, что "постановочная и полностью позитивная пародия не должна лишить образования молодых и перспективных пилотов".

Напомним, что после появления видеоролика с курсантами Приволжская транспортная прокуратура и начальство Ульяновского института гражданской авиации инициировали проверки.

Кроме того, власти Ульяновской области вместе с Минтрансом и Росавиацией приняли решение о создании спецкомиссии, которая будет разбираться в ситуации.