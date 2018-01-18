Фото: newspile.ru
Жизни 119 человек оборвались в Алтайском крае в 2017 году на почве острого отравления алкоголем, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
"По предварительным данным, в крае за 2017 год зарегистрировано 859 случаев острых отравлений от токсического действия алкоголя, из них со смертельным исходом – 119 случаев (13,5%)", — рассказали в надзорном ведомстве.
Отметим, что эти показатели ниже, чем в 2016-м. В позапрошлом году, напомним, в крае было зафиксировано 959 случаев острых отравлений алкоголем. 155 случаев — со смертельным исходом.
В целом, среди всех острых отравлений химической этиологии в прошлом году алкогольные отравления заняли второе место.
Чаще всего спиртным отравляются люди в возрасте 25-39 лет (29,4%). На втором месте находится возрастная группа 40-49 лет (23,2%), на третьем — 50-59 лет (18,7%).
Показательно и то, что социальный статус людей, которые становятся жертвами отравлений, – неработающее население (60,3%).
Комментарии
Интересненько. Кто нас травит? Если гос-во. то у него нет монополии, если частный поц. то почему ещё не повешен?
" социальный статус людей, которые становятся жертвами отравлений, – неработающее население " - убивает не алкоголь, убивает безысходность.
18.01.2018 11:18
Дядька
Кому вы нужны, травить вас? Вам алкоголь заливают в глотку враги-империалисты? Сами себя гробите, - флаг в руки.
18.01.2018 11:20
- гость -
безысходность в чем? в том, что кроме водки купить нечего? пургу несете.
Показательно и то, что социальный статус людей, которые становятся жертвами отравлений, – неработающее население (60,3%).
Обеспечьте людей работой и они перестанут пропивать последнее
если бы у нас была страна нормальных людей большинство бы было за сухой закон, но сожалению у нас большая часть населения алкаши... и если вы считает что вы не алкаш, а пьете только по праздникам вы такой же алкаш как и те кто пьет постоянно или только по выходным
В регионе 119, а по всей России какое количество?
Дума это на вашей совести : люди от безысходности и несправедливости себя теряют.
18.01.2018 11:26
- гость -
вы видимо не знаете что крупнейшие налогоплатильщики края это производители и торговцы спиртного, так что же изменилось с советских времен?
только то что не государство прибыль со спаивания получает, а частные лица..
18.01.2018 11:24
- гость -
Я нужен всем... и даже вам, только вы это пока ещё не понимаете.
Безысходность России в обозримом будущем вызывает реальные душевные страдания. Как заставить себя стать пофигистом и не думать об этом?
за употребление алкоголя отправление на принудительное лечение или статья как за наркотики, ведь алкоголь это такой же наркотик.
18.01.2018 11:33
- гость -
Легальный наркотик под крышей государства - это не наркотик, а продукт потребления! Принудительное лечение за потребление продукта, приносящего прибыль и государству противозаконно.
Общее количество смертей от алкоголя в мире составляет 2,6 млн. жизней ежегодно. На долю России приходится примерно 600 тысяч человек.
По официальным данным, по этой причине в мире совершается до 60 % убийств. В России этот показатель больше упомянутого и составляет почти 68 % из всего количества зафиксированных случаев убийств.
Ежегодно в ДТП по вине пьяных водителей страдает до 300 тысяч человек. Более половины из них умирают, многие остаются калеками на всю жизнь. 15% из указанного количества людей дети в возрасте до 10 лет.
а побольше сивухи самопальной гоните и пейте, еще больше смертей будет.
а те, кто травятся от метилового спирта или из-за употребления технических спиртосодержащих веществ, тем туда и дорога. самовыпиливаются пускай.
тем, кто тут начал наматывать сопли на кулаки про неработающее население, я скажу одно: это такая категория людей, что ни работать, ни жить нормально не хотят и не будут. такие и при социальном Совке были, и сейчас есть. им дай работу, они на неё забьют, а еще лучше обнесут, и на сивуху прменяют.
Пусть дохнут, лакать все что горит это ИХ выбор, никто насильно им в глотку пойло не заливает. Нация таким образом самоочищается.
18.01.2018 11:52
Здравомыслящий циник
Пусть дохнут, лакать все что горит это ИХ выбор, никто насильно им в глотку пойло не заливает. Нация таким образом самоочищается.
самоочищение ваше приводит к тотальному вымиранию населения....
человек человеку волк вот ваш девиз и образ жизни, это путь к вымиранию
Вот уж действительно две беды в России, дураки да дороги! Ну так давай на свои деньги покупай им качественный алкоголь, чтобы отребье тотально не вымирало. А они тебя несколько позднее в ближайшей подворотне вечерком отблагодарят, авось просветлеет в мозгах, хотя вряд ли, это клиника!
18.01.2018 11:26
- гость -
я вас умоляю!!!! многие алкаши потеряли работу из-за запоев, а не наоборот. И работу они и не пытаются искать. Зачем? на бутылку паленой водки или самогонки они и так наберут. Напопрошайничают или украдут
Какой президент, такое и население....
18.01.2018 12:49
- гость -
А если в президенты выберут пассивного светло-синего, ты тоже в зад давать будешь?
18.01.2018 11:52
Здравомыслящий циник
Пусть дохнут, лакать все что горит это ИХ выбор, никто насильно им в глотку пойло не заливает. Нация таким образом самоочищается.
полностью поддерживаю
страна не обеднеет....
Как я понимаю, мрут не от качества алкоголя, а от количества.
Удивляет, что мужичкоа садят за практически безвредную коноплю, а народ мрёт от алкоголя, на котором государство неплохо зарабатывает.
Вот это социальная политика!
18.01.2018 12:49
- гость -
а у нас разве президент пьющий?
18.01.2018 13:02
Павсекакий
давай уже тогда прямо говори: ты за легалайз травы.
как в Штатах.
где подписаться? я тоже за)
Удивляет, что мужичкоа садят за практически безвредную коноплю,
Во-во, у нас на районе вся мразь из моих ровесников сдохла от алкоголя, они все с 5-6-го класса бухать начали, один из их мразотной компании до сих пор живой, потому, как в 2005 году на анашу перешел и перестал бухать и бить жену, перестал сидеть во дворе с тесаком в руках выпучив пьяные глаза, сидит теперь с косячком мирно на лавочке в нирване ,смотрит в другие измерения.
18.01.2018 13:06
- гость -
18.01.2018 12:49
- гость -
а у нас разве президент пьющий?
Нет, он просто срущий на весь народ, ему глубоко плевать и на здоровье нации, и на ее благополучие, а также на образование, сельское хозяйство, промышленность, медицину, в общем на все, ну а пьющий ли он, я не знаю, может бухает день и ночь, а его двойник по телеку светится.
18.01.2018 13:24
- гость -
вы наверное хотели в туалет пойти, а зашли на амик и нагадили.
Геноциду
Просто если бы покойные не бухали, а курили, они бы были живы, и жили бы иначе.
Но лучше конечно не бухать и не курить вообще
18.01.2018 13:33
- гость -
18.01.2018 13:24
- гость -
вы наверное хотели в туалет пойти, а зашли на амик и нагади
Ну так вы вообще из туалета для путинолизов пишите и что?
18.01.2018 13:53
- гость -
вы ошиблись, несчастный.
18.01.2018 13:53
- гость -
а ваш туалет для Ололёше-сосателей еще не закрыли?
Алкогольные производители и их помощники теряют клиентов... Безвозвратно.