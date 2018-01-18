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Жизни 119 человек оборвались в Алтайском крае в 2017 году на почве острого отравления алкоголем, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"По предварительным данным, в крае за 2017 год зарегистрировано 859 случаев острых отравлений от токсического действия алкоголя, из них со смертельным исходом – 119 случаев (13,5%)", — рассказали в надзорном ведомстве.

Отметим, что эти показатели ниже, чем в 2016-м. В позапрошлом году, напомним, в крае было зафиксировано 959 случаев острых отравлений алкоголем. 155 случаев — со смертельным исходом.

В целом, среди всех острых отравлений химической этиологии в прошлом году алкогольные отравления заняли второе место.

Чаще всего спиртным отравляются люди в возрасте 25-39 лет (29,4%). На втором месте находится возрастная группа 40-49 лет (23,2%), на третьем — 50-59 лет (18,7%).

Показательно и то, что социальный статус людей, которые становятся жертвами отравлений, – неработающее население (60,3%).