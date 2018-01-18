Жители Якутии в этом году смогут окунуться в крещенские купели на берегу Северного Ледовитого океана. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, в этом году в Якутии будет организовано 30 крещенских купелей. Жители этого региона планируют совершить крещенское купание, несмотря на морозы в -50 градусов.

Также купели организуют на реке Лене и полюсе холода. Купания в реке Лене в Якутске начинаются 18 января, после чина Великого освящения воды Архиепископом Якутским и Ленским Романом. Через час после обряда начинаются массовые купания. Традиция существует более 10 лет. В Якутске 19 января прогнозируется 36 градусов мороза, что считается теплой погодой для этого времени года.



