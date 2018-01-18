Опрос, проведенный специалистами сайта "Зарплата.ру", показал, что 73% барнаульцев верят в гороскопы и совместимость знаков зодиака. При этом 36% опрошенных интересуются предсказаниями крайне редко, 34% — время от времени, 17% читают гороскопы регулярно, а 13% совсем не читают.

Любопытно, что каждого седьмого барнаульца хотя бы раз спрашивали о знаке зодиака, когда принимали на работу. А 3% респондентов ответили, что им каждый раз задают вопрос об этом на собеседовании.

Между тем 2% опрошенных признались, что им отказывали в приеме на работу из-за неподходящего знака зодиака. Чаще остальных дискриминировали по зодиакальной принадлежности Тельцов и Рыб. Среди тех, кто столкнулся с такой дискриминацией со стороны работодателя, 56% считают причину отказа несправедливой. 44% оказались даже рады отказу, поскольку считают, что они все равно бы не сработались с таким руководством.