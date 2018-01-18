Опрос, проведенный специалистами сайта "Зарплата.ру", показал, что 73% барнаульцев верят в гороскопы и совместимость знаков зодиака. При этом 36% опрошенных интересуются предсказаниями крайне редко, 34% — время от времени, 17% читают гороскопы регулярно, а 13% совсем не читают.
Любопытно, что каждого седьмого барнаульца хотя бы раз спрашивали о знаке зодиака, когда принимали на работу. А 3% респондентов ответили, что им каждый раз задают вопрос об этом на собеседовании.
Между тем 2% опрошенных признались, что им отказывали в приеме на работу из-за неподходящего знака зодиака. Чаще остальных дискриминировали по зодиакальной принадлежности Тельцов и Рыб. Среди тех, кто столкнулся с такой дискриминацией со стороны работодателя, 56% считают причину отказа несправедливой. 44% оказались даже рады отказу, поскольку считают, что они все равно бы не сработались с таким руководством.
Комментарии
То то думаю, почему работадатели такие д.билы? Они сами дельцы и тыбы.
Эклерчик,ждем твой очередной помет,....в данном случае- поддержи работодателей)))
На самом деле одна из логично необьясненных вещей,но реально существующая-это однозначное соответствие характеров людей знакам зодиака.
дурдом
Лавров.жпг
Потому, что тельцы и рыбы чрезвычайно любят порядок и справедливость. Они будут отстаивать правду, даже если их лично это не касается, но где -то, что-то нарушено.
18.01.2018 13:04
- гость -
да ты мой халосый) а когда ко мне обращаешься, кулачёнки сжимаешь? ножкой топаешь?)
обожаю эклеры.. а вы какого вида? глазурь есть?
про гороскопы
мы рыбы - самые безобидные, трудоспособные, миролюбивые работники
18.01.2018 13:55
- гость -
я их геноцид.
18.01.2018 13:28
гость
Тельцы упрямые и алчные,а рыбы тупо с прибабахом,вот и все
убогие наниматели, гороскопов и всякой ереси начитаются, экстрасенсов насмотрятся- думают они самые умные! у меня дочь-рыба, 3 й год подряд получает на работе диплом лучшего работника!!!
а рыбы тупо с прибабахом расшифруйте что это значит
уничтожитель сладкого все эклеры сожрал(
Выход здесь один- тщательно высчитывать дни зачатия,чтобы не родить рыб и тельцов))))
Ну и хорошо, что не взяли. Работать с дураком начальником - себе дороже.
18.01.2018 14:25
- гость -
честно, я даже и не знаю когда у многих сотрудников дни рождения)
вопрос о том какой знак гороскопа у соискателя, меня волнует примерно так же как осадки в Свазиленде)
я телец
и таких проблем нет
а вспомнил!! я сам руководитель и это я принимаю на работу )
да глазурь а ягодицы таким руководителям!
Скорпион самый опасный работник, он всех жалит в отделе (