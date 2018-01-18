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Ссора между родственниками в Горно-Алтайске завершилась госпитализацией 41-летнего мужчины с колото-резаным ранением.

Как сообщили в республиканском МВД, в полицию о поступлении местного жителя с проникающей раной сообщили медики.

"Сотрудники следственно-оперативной группы незамедлительно выехали по адресу, откуда был доставлен потерпевший. В жилом доме находился 58-летний дальний родственник потерпевшего. В ходе разбирательства предварительно установлено, что в жилом доме в ходе совместного распития спиртных напитков между горожанами произошла ссора, которая переросла в драку", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

В итоге один из мужчин схватил кухонный нож и ударил им своего оппонента в область груди.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном. По данному факту проводится проверка.