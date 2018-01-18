Власти Украины решили запретить показ российского фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Об этом пишет РБК.

"Вот сейчас мы не разрешили прокат "Матильды" по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в "черном списке", — рассказал член экспертного совета при Госкино Украины, книгоиздатель и писатель Дмитрий Капранов.

Также специалист отметил, что картина "считается ядовитой" из-за участия этого человека в ее создании. Имя музыканта собеседник не раскрыл.