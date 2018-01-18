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Армен Джигарханян госпитализирован с гипертоническим кризом

, ИА "Амител"
Актеру стало плохо в театре, и ему вызвали скорую помощь

Фото: rentv

Известный российский актер и режиссер Армен Джигарханян вновь оказался в больнице, сообщает ТАСС.

Как уточняет издание, артист плохо себя почувствовал в театре, у него поднялось давление и ощущалась слабость. Ему немедленно вызвали скорую помощь. Врачи приняли решение госпитализировать Джигарханяна.

Врачи Пироговской больницы поставили ему диагноз "гипертонический криз". У врачей также есть подозрения на невралгию и вирус.

По некоторым данным, артист планировал встречу с представителем бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Напомним, их развод состоялся в конце ноября прошлого года.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

18.01.2018 12:36
Дядька

Жалко деда.... Жил бы да жил один... с его деньгами легче на час нанять, чем эти заморочки.

0  0
18.01.2018 12:37
БЛАТНОЙ 2017

хана арменке

0  0
18.01.2018 12:51
- гость -

жаль, что он связался с этой Цымбалюк...
лучше бы квартиры свои раздал учителям врачам и пенсионерам

0  0
18.01.2018 12:55
- гость -

А как там эта...которую трахнули, и она замуж вышла- чё там с ней?

0  0
18.01.2018 13:00
Дядька

Её вроде трахнули. этот, который, потом ещё.. эти. которые...

0  0
18.01.2018 13:05
Сталинский Сокол

А мне его совсем не жалко. Его настоящая жена, намного порядочнее и умнее. *Я так думаю*- пусть Армен не обижается.

0  0
18.01.2018 13:14
гость

Старый....ведет себя не по-мужски, и тем более, не по кавказски. Оскорбляет Женщину, тем более, которая с ним жила и ухаживала за ним. У него что , мозгов не было, его на канате в загс тащили?

0  0
18.01.2018 13:14
гость

18.01.2018 12:51
Квартир у него никаких не было. Жили они с Виталиной в однушке в Подмосковье 16 лет. Старую квартиру захватила именно его "порядочная жена" Власова. А квартиру в Америке продала она же, Власова и денег за неё он не получил. Новую квартиру Виталина купила в ипотеку, собирались там жить. Теперь Виталина должна одна платить 10 млн. долгов.

0  0
18.01.2018 13:23
- гость -

да когда это уже закончится достали с этим дедом

0  0
18.01.2018 13:26
Геноцид Эклеров

все беды от баб (с)

0  0
18.01.2018 13:31
- гость -

ведет себя не по-мужски, и тем более, не по кавказски. Оскорбляет Женщину

Это как раз очень по кавказски

0  0
18.01.2018 13:33
- гость -

где вы видели, чтобы на кваказе баб уважали, в общественном транспорте муж сидит, жена стоит, так как муж главнее

0  0
18.01.2018 13:46
- гость -

А квартиру в Америке продала она же, Власова и денег за неё он не получил. Новую квартиру Виталина купила в ипотеку, собирались там жить. Теперь Виталина должна одна платить 10 млн. долгов.
---
вот сочинять то. обременения на квартиру нет. остальное вообще смешно

0  0
18.01.2018 13:47
гость

Новую квартиру Виталина купила в ипотеку, собирались там жить. Теперь Виталина должна одна платить 10 млн. долгов.
-------------------
Но так, как Джигарханян прописан в этой новой квартире, он имеет право там проживать, а долг должна гасить одна Виталина, потому, что брала на свое имя и думала, естественно, что будут платить вместе. Но так, как они развелись, он ничего платить не обязан. Так кто из них "великий комбинатор"?

0  0
18.01.2018 13:47
гость

Новую квартиру Виталина купила в ипотеку, собирались там жить. Теперь Виталина должна одна платить 10 млн. долгов.
-------------------
Но так, как Джигарханян прописан в этой новой квартире, он имеет право там проживать, а долг должна гасить одна Виталина, потому, что брала на свое имя и думала, естественно, что будут платить вместе. Но так, как они развелись, он ничего платить не обязан. Так кто из них "великий комбинатор"?

0  0
18.01.2018 13:48
гость

18.01.2018 13:46
- гость -

Нисколько не смешно. Всё так и есть. При чем тут обременения?

0  0
18.01.2018 13:53
Геноцид Эклеров

почему то уверен, что тот аноним, что за хохлушку вступается здесь, это женщина)

0  0
18.01.2018 13:57
Дядьке

Я про то как там в Украине- не труханули мы там, или не трапананули ли на международной Арене?

0  0
18.01.2018 14:09
гость

18.01.2018 13:53
Геноцид Эклеров
Я никого не защищаю, просто констатирую факты. Многие здесь по - наслышке что - то, где - то услышали и несут полную ересь, типа, отдал бы квартиры врачам, учителям, пенсионерам. А я поясняю, что давно у него ничего не было. Было всего 2 квартиры в Америке(которую продала Власова, а деньги проиграл её сынок) и в Москве, в которой Власова сейчас и живет, а Джига был из неё выписан давно. Следовательно, ни каких прав на неё не имеет.

0  0
18.01.2018 14:14
- гость -

с наличием аргументов и доказательств зарубается доверенное лицо Василины
в передаче человек и закон про нее там есть, и то, что доверенное лицо владелец борделей, и что квартиры Джигарханяна без обременения были приобретены на деньги Джигарханяна без ипотеки и записаны на Васелину, и сам он говорит, что квартиру она уже продала.
но вот друзья из диаспоры купили ему квартиру, не пропадет
но я не понимаю, зачем вы защищаете тут эту мошенницу

0  0
18.01.2018 14:17
- гость -

Но так, как Джигарханян прописан в этой новой квартире, он имеет право там проживать, а долг должна гасить одна Виталина, потому, что брала на свое имя и думала, естественно, что будут платить вместе. Но так, как они развелись, он ничего платить не обязан. Так кто из них "великий комбинатор"?
---
в какой новой квартире, которую ему земляки купили 2 месяца назад?
брали за деньги без кредита, обременения не было
квартира была записана на Виталину, и уже продана
зачем врете?

0  0
18.01.2018 14:24
гость

8.01.2018 14:17
- гость -
Да не ту квартиру я имею в виду, а ту, которую Виталина купила недавно и сделала в ней ремонт и они уже в неё частично переехали. А друзья ему ничего не купили, а арендовали - лично Согомонян говорил, что арендовали поблизости от театра.

0  0
18.01.2018 14:28
- гость -

все беды от баб (с) а куда вы в этой жизни без баб

0  0
18.01.2018 14:36
- гость -

друзья подарили ему в ноябре трехкомнатную квартиру
это не аренда

0  0
18.01.2018 14:41
- гость -

у него уже маразм зашкаливает, старость берет свое..

0  0
18.01.2018 15:42
Геноцид Эклеров

18.01.2018 14:28
- гость -
так вот и получается диссонанс)
и без вас никак, и с вами караул)
вот неужели нельзя не выносить мозг? ведь это не такое уж великое одолжение)

0  0
18.01.2018 15:43
гость2

против природы не попрешь,как бы дедушка не молодился.

0  0
18.01.2018 16:03
Геноцид Эклеров

18.01.2018 15:43
гость2
человеку 82 года, чё вы на него волокёте?

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