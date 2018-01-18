Известный российский актер и режиссер Армен Джигарханян вновь оказался в больнице, сообщает ТАСС.

Как уточняет издание, артист плохо себя почувствовал в театре, у него поднялось давление и ощущалась слабость. Ему немедленно вызвали скорую помощь. Врачи приняли решение госпитализировать Джигарханяна.

Врачи Пироговской больницы поставили ему диагноз "гипертонический криз". У врачей также есть подозрения на невралгию и вирус.

По некоторым данным, артист планировал встречу с представителем бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Напомним, их развод состоялся в конце ноября прошлого года.