Известный российский актер и режиссер Армен Джигарханян вновь оказался в больнице, сообщает ТАСС.
Как уточняет издание, артист плохо себя почувствовал в театре, у него поднялось давление и ощущалась слабость. Ему немедленно вызвали скорую помощь. Врачи приняли решение госпитализировать Джигарханяна.
Врачи Пироговской больницы поставили ему диагноз "гипертонический криз". У врачей также есть подозрения на невралгию и вирус.
По некоторым данным, артист планировал встречу с представителем бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Напомним, их развод состоялся в конце ноября прошлого года.
Комментарии
Жалко деда.... Жил бы да жил один... с его деньгами легче на час нанять, чем эти заморочки.
хана арменке
жаль, что он связался с этой Цымбалюк...
лучше бы квартиры свои раздал учителям врачам и пенсионерам
А как там эта...которую трахнули, и она замуж вышла- чё там с ней?
Её вроде трахнули. этот, который, потом ещё.. эти. которые...
А мне его совсем не жалко. Его настоящая жена, намного порядочнее и умнее. *Я так думаю*- пусть Армен не обижается.
Старый....ведет себя не по-мужски, и тем более, не по кавказски. Оскорбляет Женщину, тем более, которая с ним жила и ухаживала за ним. У него что , мозгов не было, его на канате в загс тащили?
18.01.2018 12:51
Квартир у него никаких не было. Жили они с Виталиной в однушке в Подмосковье 16 лет. Старую квартиру захватила именно его "порядочная жена" Власова. А квартиру в Америке продала она же, Власова и денег за неё он не получил. Новую квартиру Виталина купила в ипотеку, собирались там жить. Теперь Виталина должна одна платить 10 млн. долгов.
да когда это уже закончится достали с этим дедом
все беды от баб (с)
ведет себя не по-мужски, и тем более, не по кавказски. Оскорбляет Женщину
Это как раз очень по кавказски
где вы видели, чтобы на кваказе баб уважали, в общественном транспорте муж сидит, жена стоит, так как муж главнее
А квартиру в Америке продала она же, Власова и денег за неё он не получил. Новую квартиру Виталина купила в ипотеку, собирались там жить. Теперь Виталина должна одна платить 10 млн. долгов.
---
вот сочинять то. обременения на квартиру нет. остальное вообще смешно
Новую квартиру Виталина купила в ипотеку, собирались там жить. Теперь Виталина должна одна платить 10 млн. долгов.
-------------------
Но так, как Джигарханян прописан в этой новой квартире, он имеет право там проживать, а долг должна гасить одна Виталина, потому, что брала на свое имя и думала, естественно, что будут платить вместе. Но так, как они развелись, он ничего платить не обязан. Так кто из них "великий комбинатор"?
Новую квартиру Виталина купила в ипотеку, собирались там жить. Теперь Виталина должна одна платить 10 млн. долгов.
-------------------
Но так, как Джигарханян прописан в этой новой квартире, он имеет право там проживать, а долг должна гасить одна Виталина, потому, что брала на свое имя и думала, естественно, что будут платить вместе. Но так, как они развелись, он ничего платить не обязан. Так кто из них "великий комбинатор"?
18.01.2018 13:46
- гость -
Нисколько не смешно. Всё так и есть. При чем тут обременения?
почему то уверен, что тот аноним, что за хохлушку вступается здесь, это женщина)
Я про то как там в Украине- не труханули мы там, или не трапананули ли на международной Арене?
18.01.2018 13:53
Геноцид Эклеров
Я никого не защищаю, просто констатирую факты. Многие здесь по - наслышке что - то, где - то услышали и несут полную ересь, типа, отдал бы квартиры врачам, учителям, пенсионерам. А я поясняю, что давно у него ничего не было. Было всего 2 квартиры в Америке(которую продала Власова, а деньги проиграл её сынок) и в Москве, в которой Власова сейчас и живет, а Джига был из неё выписан давно. Следовательно, ни каких прав на неё не имеет.
с наличием аргументов и доказательств зарубается доверенное лицо Василины
в передаче человек и закон про нее там есть, и то, что доверенное лицо владелец борделей, и что квартиры Джигарханяна без обременения были приобретены на деньги Джигарханяна без ипотеки и записаны на Васелину, и сам он говорит, что квартиру она уже продала.
но вот друзья из диаспоры купили ему квартиру, не пропадет
но я не понимаю, зачем вы защищаете тут эту мошенницу
Но так, как Джигарханян прописан в этой новой квартире, он имеет право там проживать, а долг должна гасить одна Виталина, потому, что брала на свое имя и думала, естественно, что будут платить вместе. Но так, как они развелись, он ничего платить не обязан. Так кто из них "великий комбинатор"?
---
в какой новой квартире, которую ему земляки купили 2 месяца назад?
брали за деньги без кредита, обременения не было
квартира была записана на Виталину, и уже продана
зачем врете?
8.01.2018 14:17
- гость -
Да не ту квартиру я имею в виду, а ту, которую Виталина купила недавно и сделала в ней ремонт и они уже в неё частично переехали. А друзья ему ничего не купили, а арендовали - лично Согомонян говорил, что арендовали поблизости от театра.
все беды от баб (с) а куда вы в этой жизни без баб
друзья подарили ему в ноябре трехкомнатную квартиру
это не аренда
у него уже маразм зашкаливает, старость берет свое..
18.01.2018 14:28
- гость -
так вот и получается диссонанс)
и без вас никак, и с вами караул)
вот неужели нельзя не выносить мозг? ведь это не такое уж великое одолжение)
против природы не попрешь,как бы дедушка не молодился.
18.01.2018 15:43
гость2
человеку 82 года, чё вы на него волокёте?