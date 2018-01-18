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Деятельность помещения на территории психоневрологического интерната в кузбасском Мариинске приостановили из-за превышенного содержания радона, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

"На территории психоневрологического интерната в Мариинске обнаружили опасное содержание радона. Причем такие показатели лишь в одном помещении", — уточняют в ведомстве.

С результатами экспертизы сотрудники местного Роспотребнадзора обратились в суд. В итоге психоневрологический интернат признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

После этого судебные приставы сразу же приехали в интернат и на 90 суток приостановили деятельность помещения, где было выявлено превышенное содержание радона.