Занятия вновь возобновились в пермской школе №127, где 15 января двое подростков устроили поножовщину. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, доступ на территорию открыт, оцепление снято. На входе в школу дежурят также представители ЧОП, детей провожают родители и встречают учителя.

Напомним, ЧП в школе произошло утром 15 января. Двое подростков начали выяснять отношения и устроили резню. В результате нападения были ранены 12 учеников четвёртого класса, педагог и сами нападавшие. Виновников ЧП арестовали на два месяца.