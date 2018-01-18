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Водителя автобуса избили двое пассажиров утром в четверг, 18 января, на остановке общественного транспорта "улица Сергея Ускова", сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

"Неприятный и опасный инцидент произошёл сегодня в Барнауле. Двумя пассажирами был избит водитель автобуса 10 маршрута. ЧП произошло на конечной остановке транспорта "ул. Ускова" в 08:45 утра 18 января. На место происшествия были вызваны наряд полиции и скорая помощь", — отмечают в сообществе.

Также добавляется, что о причинах инцидента и его последствиях информации пока нет.

Портал Amic.ru обратился за комментариями в пресс-службу УМВД по городу Барнаулу. В полиции сообщили, что уточнят данную информацию. Подробности будут предоставлены в ближайшее время.

Между тем, комментаторы в социальных сетях начали обсуждать ЧП. Некоторые указывают на то, что район улицы Ускова является весьма опасным и здесь постоянно случаются различные инциденты. Впрочем, с таким мнением согласны не все.