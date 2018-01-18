Фото: mos.news
Водителя автобуса избили двое пассажиров утром в четверг, 18 января, на остановке общественного транспорта "улица Сергея Ускова", сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
"Неприятный и опасный инцидент произошёл сегодня в Барнауле. Двумя пассажирами был избит водитель автобуса 10 маршрута. ЧП произошло на конечной остановке транспорта "ул. Ускова" в 08:45 утра 18 января. На место происшествия были вызваны наряд полиции и скорая помощь", — отмечают в сообществе.
Также добавляется, что о причинах инцидента и его последствиях информации пока нет.
Портал Amic.ru обратился за комментариями в пресс-службу УМВД по городу Барнаулу. В полиции сообщили, что уточнят данную информацию. Подробности будут предоставлены в ближайшее время.
Между тем, комментаторы в социальных сетях начали обсуждать ЧП. Некоторые указывают на то, что район улицы Ускова является весьма опасным и здесь постоянно случаются различные инциденты. Впрочем, с таким мнением согласны не все.
Комментарии
Так там БОМЖАТНИК
Так а за что они ему бани дали?
как минимум 70% процентам водителей общественного транспорта надо постоянно выписывать люлей за их вождение и не уважение к другим участникам дорожного движения
18.01.2018 12:36
- гость -
Полность с вами согласен
наконец то за этих уродов (шоферню автобусную) хоть кто то взялся
Согласен. .уки полтинники за деньги не считают... Да и рубли тоже.
Быдлятина встретилась в быдлятском районе.
18.01.2018 12:36
- гость -
+100500
18.01.2018 12:30
БЛАТНОЙ 2017
плюсану
Некоторых автобусников я бы и сам отмудохал ногами
Вчера два козла автобусника ехавшие навстречу друг другу по ул.Ядринцева встали и стали сигаретами друг друга угощать через окно и трындеть, за одним колонна машин выстроилась и за другим, дорога 2 полосы. Стоял бы я сразу за автобусом, вышел бы и обоим втащил, а так далеко идти было от моей машины в колонне, когда потом мимо встречного козла проезжал, обматерил его в окно.
Ну вот не прошло и несколько дней как Ускова опять на главных страницах новостей. Там много домов с переселенцами, поэтому ходить можно не везде. Видимо приехавшие местные не успели опехмелиться, поэтому отыгрались на водителе.
18.01.2018 14:38
- гость -
Ну вот не прошло и несколько дней как Ускова опять на главных страницах новостей. Там много домов с переселенцами, поэтому ходить можно не везде. Видимо приехавшие местные не успели опехмелиться, поэтому отыгрались на водителе.
ЭТО КОММЕНТАРИЙ ЖИТЕЛЯ ЭЛИТНЫХ ХРУЩЁВОК ЦЕНТРА БАРНАУЛА.
Такое только на пьяных выселках могло произойти. В Центре все вежливые и интеллигентные.
Хотя многим автобусникам я бы "занёс в кабину"
18.01.2018 15:22
- гость -
Такое только на пьяных выселках могло произойти. В Центре все вежливые и интеллигентные.
Хотя многим автобусникам я бы "занёс в кабину"
"занёс в кабину" Ну вот сразу же видно интеллигент пишет
18.01.2018 15:01
- гость -
ну хотя бы не быдло-жителя выселок типа Уськова)
Как они себя на дорогах ведут - ничего удивительного. Никого не оправдываю, но каждый для себя сделает выводы...
18.01.2018 13:42
Герой)
Если это читают водители ОТ, надеюсь вы понимаете, что думают о вас люди. Ни один не пожалел водителя автобуса. Может сделает вывод, что в трудную минуту вам никто на помощь не придет