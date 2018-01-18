19 января весь православный мир отмечает Крещение Господне — один из 12 больших религиозных праздников. А накануне, 18 января, празднуют крещенский сочельник, который по традиции, как и на Рождество, должен собрать за одним столом всю семью. Если раньше все эти тонкости знал практически каждый верующий, то сейчас число людей сведущих значительно поубавилось. А о знании рецептов блюд, которые нужно готовить на подобные праздники, и говорить не приходится. На Кухне.Amic.ru мы решили разобраться, что же все-таки стоит подавать на стол в эти дни, а от чего стоит отказаться.
Что есть в сочельник?
Накануне Крещения, по церковному уставу, проходит однодневный пост. Поэтому в сочельник на столе должны быть только постные блюда, такие как узвар и кутья. Также в этот день можно выпекать постные пироги. Если есть возможность не принимать пищу до Крещения, то лучше воздержаться, так как пить крещенскую святую воду желательно натощак.
Что есть на Крещение?
Крещение, или Святое Богоявление на Руси, принято было праздновать с размахом и очень торжественно. На столе обязательно были блюда из мёда, круп, ягод и, конечно, мяса. Основным блюдом был запеченный поросенок. Как приготовить его и не только, смотрите в нашем материале.
Запеченный поросенок
- Маринование: 24 часа
- Время приготовления: 5 часов
- Общее время приготовления: 1 день 5 часов
Что потребуется?
- Поросенок — 1 шт.
- Оливковое масло — 3 ст.л.
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Для маринада:
- Сок и цедра 2 апельсинов
- Сок и цедра 1 лимона
- Молотый кориандр — 1 ч.л.
- Молотый перец — 1 ч.л.
- Молотая гвоздика — 1/2 ч.л.
- Молотый мускатный орех — 1/4 ч.л.
- Чеснок — 4 зубчика
- Мед — 2 ч.л.
- Соль — 2 ст.л.
Как готовить?
Поставить в духовку и печь 20 минут, далее уменьшить температуру до 160 градусов и держать по 40 минут на каждый килограмм туши. Достать готового поросенка из духовки, накрыть фольгой и дать отдохнуть 30 минут.
Дрожжевые калачи
Что потребуется?
- Сухие дрожжи — 10 г
- Вода — 200 мл
- Сахар — 20 г
- Мука — 400 г
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Сливочное масло — 20 г
Как готовить?
Растворить в теплой воде дрожжи, добавить сахар и соль. Засыпать 200 граммов муки, тщательно перемешать и накрыть емкость полотенцем. Оставить в теплом месте на сорок минут. После добавить в опару столовую ложку растопленного сливочного масла, засыпать оставшуюся муку и замешать тесто. Накрыть полотенцем и снова убрать в теплое место. Как только тесто поднимется, присыпать его мукой, обмять и дать подойти еще один раз.
Готовое тесто разделить на небольшие кусочки, сформировать круглые булочки, накрыть полотенцем и оставить минут на десять. Раскатать каждый шарик в лепешку, вырезать половину круга. Образовавшийся язычок смазать сливочным маслом и загнуть в калачик.
Калачи выложить на смазанный маслом противень и оставить на 15 минут. После смазать их взбитым яйцом и выпекать в духовом шкафу, нагретом до 230 градусов, в течение 15 минут, до появления золотистого оттенка.
Запеченные яблоки
Что потребуется?
- Яблоки — 3-4 шт.
- Мед — 50-100 г
- Сливки — 3-4 ст. ложки
Как готовить?
Удалить сердцевину из 3-4 крупных яблок и разместить их на глубоком блюде. Облить медом, поставить в разогретую духовку на 30-40 минут. Перед подачей на стол украсить сливками.
Комментарии
Где православные столько поросят возьмут?
Вместо действующего в России сейчас григорианского календаря необходимо вернуть юлианский, отменив декрет Совнаркома, подписанный в 1918 году Владимиром Лениным, уверен первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков.
«Я сторонник «старого стиля» и считаю, что России пора возвращаться к юлианскому календарю, существовавшему еще во времена Христа. Уверен, что рано или поздно это произойдет».