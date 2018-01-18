19 января весь православный мир отмечает Крещение Господне — один из 12 больших религиозных праздников. А накануне, 18 января, празднуют крещенский сочельник, который по традиции, как и на Рождество, должен собрать за одним столом всю семью. Если раньше все эти тонкости знал практически каждый верующий, то сейчас число людей сведущих значительно поубавилось. А о знании рецептов блюд, которые нужно готовить на подобные праздники, и говорить не приходится. На Кухне.Amic.ru мы решили разобраться, что же все-таки стоит подавать на стол в эти дни, а от чего стоит отказаться.

Что есть в сочельник?

Накануне Крещения, по церковному уставу, проходит однодневный пост. Поэтому в сочельник на столе должны быть только постные блюда, такие как узвар и кутья. Также в этот день можно выпекать постные пироги. Если есть возможность не принимать пищу до Крещения, то лучше воздержаться, так как пить крещенскую святую воду желательно натощак.

Что есть на Крещение?

Крещение, или Святое Богоявление на Руси, принято было праздновать с размахом и очень торжественно. На столе обязательно были блюда из мёда, круп, ягод и, конечно, мяса. Основным блюдом был запеченный поросенок. Как приготовить его и не только, смотрите в нашем материале.

Запеченный поросенок

Маринование: 24 часа

Время приготовления: 5 часов

Общее время приготовления: 1 день 5 часов

Что потребуется?

Поросенок — 1 шт.

Оливковое масло — 3 ст.л.

Для маринада:

Сок и цедра 2 апельсинов

Сок и цедра 1 лимона

Молотый кориандр — 1 ч.л.

Молотый перец — 1 ч.л.

Молотая гвоздика — 1/2 ч.л.

Молотый мускатный орех — 1/4 ч.л.

Чеснок — 4 зубчика

Мед — 2 ч.л.

Соль — 2 ст.л.

Как готовить?

Тушку поросенка промыть и обсушить бумажным полотенцем. Поместить его в чистый мешок. Смешать все ингредиенты для маринада, взбить и залить поросенка. Завернуть мешок и оставить в прохладном месте на 24 часа. После достать тушку, промыть, обсушить и выложить на противень или решетку. Разогреть духовку до 180 градусов. Наполнить брюшную полость тушки половинками выжатых цитрусовых. Копыта, уши и пятачок тщательно завернуть фольгой, а поросенка смазать тонким слоем оливкового масла. Поставить в духовку и печь 20 минут, далее уменьшить температуру до 160 градусов и держать по 40 минут на каждый килограмм туши. Достать готового поросенка из духовки, накрыть фольгой и дать отдохнуть 30 минут.