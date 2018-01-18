Крещенские купания отменили в Норильске из-за 50-градусных морозов, сейчас в городе объявлено штормовое предупреждение. Об этом пишет РИА "Новости".

Обычно крещенские купания в этом городе проводят на озере Долгом. В этом году власти категорически не рекомендуют проводить погружения на открытой воде во избежание обморожений и чрезвычайных ситуаций.

Управление ГО и ЧС Норильска предупреждает, что в ближайшие дни ожидается понижение температуры до 50-52 градусов. Населению рекомендуется ограничить свое передвижение и нахождение детей на открытом воздухе, по возможности не пользоваться личным автотранспортом. В настоящее время в городе температура держится на уровне -40 градусов.

Напомним, на Алтайский край также надвигаются аномальные морозы. Серьезное понижение температуры ожидается в ближайшие сутки-двое. Синоптики говорят, что местами температура опустится до -35... -45 градусов. Такая погода продержится несколько дней. Сотрудники МЧС рассказали, как себя вести в такие сильные морозы.