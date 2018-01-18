Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Оклады увеличили сотрудникам Алтайского государственного университета с 1 января текущего года, сообщили в пресс-службе вуза.
В АлтГУ уточняют, что во исполнение федерального законодательства с нового года произведено увеличение окладов сотрудников до установленного законом нового МРОТ (9489 рублей).
"Это такие категории работников, как учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал и преподаватели без ученой степени. Изменения коснулись около 600 человек, с суммой затрат на годовой фонд оплаты труда в размере порядка 11 миллионов рублей", — отмечают в классическом университете.
Кроме того, с 1 января в АлтГУ на 4% увеличили окладную часть заработной платы всего профессорско-преподавательского состава. В вузе добавляют, что эта мера направлена в первую очередь на рост гарантированной части заработной платы.
Также в университете прорабатывается вопрос о дальнейшей индексации размера оплаты труда.
Между тем по итогам 2017 года средняя зарплата профессорско-преподавательского состава составила 43 тысячи рублей.
"Это один из самых высоких уровней среди алтайских вузов, который достигнут, прежде всего, за счет активного участия преподавателей АлтГУ в публикационной и научной деятельности, а также выполнения эффективных контрактов", — подчеркивают в АлтГУ.
Комментарии
а реально у преподавателей без степени какие зарплаты?
А сотрудникам? Сколь они получают?
ога. И врачи у нас по 50 получают, и медсестры по 30. Майские указы исполнены
профессорско-преподавательского состава составила 43 тысячи рублей
Если я правильно понимаю, все зарплаты считаются с начислениями в ФСС и подоходным. То есть реально на руки доценту 28-30 тысяч рублей. И это, скорее всего, за то что он работает на полторы ставки. На ставку он получает 20-22 тысячи, а учитель в школе 15-17 тысяч на руки за ставку. Правильно?
Нет, неправильно. За работу на полторы ставки рядовой доцент, работающий не на юрфаке, а на обычном факультете, получает на руки не более 24 тыс. Однако и этого администрации вуза показалось слишком много, и в последние год-два большинство доцентов массово переведены на одну ставку. Зарплата при этом стала равна 16 тыс. Освободившиеся же ставки были лихорадочно заполнены болтающимися без дела аспирантами, выпускниками-магистрантами и совместителями. Им-то как раз и прибавили зарплату до уровня минималки. Получилось так, что в АлтГУ в отношении большинства работников теперь не имеет принципиального значения ни уровень их образования, ни стаж, ни уровень его квалификации. С мая, когда грядет очередное увеличение минималки, разница между зарплатой вахтера и доцента уменьшится до 5 тыс...
Если я правильно понимаю, все зарплаты считаются с начислениями в ФСС и подоходным. То есть реально на руки доценту 28-30 тысяч рублей. И это, скорее всего, за то что он работает на полторы ставки. На ставку он получает 20-22
Нет, не правильно, ФСС и прочие начисления платит работодатель и эта сумма не входит в зарплату, в зарплату входит только НДФЛ, т.е в реале на руки=43-13%.
43 это на одну ставку, при совмещение зарплата по каждым ставкам считается отдельно, суммируется только при совместительстве, но в бюджетных учреждениях совместительство не практикуют.
ставка старшего преподавателя АлтГУ без степени - 8000.
18.01.2018 13:56
Друк
То есть на руки в среднем 36,5 тысяч, если со званиями на руки примерно 47, значит без званий на руки примерно 25. Значит в школе учитель без званий примерно 17. Я не сильно и ошибся
18.01.2018 13:56
Друк
А вот вам и другой факт: ставка старшего преподавателя АлтГУ без степени - 8000. Кто врет?
Доцента - около 15 500
Врем мы - старшие преподаватели и доценты АлтГУ, а отчеты ректора - чистая правда!
еще когда работал в АлтГу, всегда удивлялись по отчетам ректора все получают баснословные зарплаты, а в реальности, получает ректор и все к нему приближенные службы, остальные....копейки. Деканы, завкафедрами бессовестно получают огромные премии, рядовые преподаватели тянут всю нагрузку забесплатно. А куда устроишься в нашем "процветающем" крае?! Вот и терпят.
Вообще-то ставка != зарплате
зарплата составляется из ставки*коэфициент+допы
Вообще-то ставка != зарплате
зарплата составляется из ставки*коэфициент+допы
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Что такое "коэффициент+допы"?
ну хоть бы один из недовольных выложил здесь скан фишки, чтобы видны были отработанные часы и сколько получает на руки.
если вы такие обделенные, то докажите это.
фамилию можете замазать.
ну хоть бы один из недовольных выложил здесь скан фишки, чтобы видны были отработанные часы и сколько получает на руки.
если вы такие обделенные, то докажите это.
фамилию можете замазать.
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Два года назад уволилась из АлтГУ после 10 лет работы. Там действительно низкие зарплаты и не особо зависят от твоей квалификации, опыта и т.д. Если ты не декан, то зарплата около 15 тыс.руб. (7 часов рабочего времени в день, пять дней в неделю).
Жалею, что раньше не ушла, сейчас зарплата в 2,5 раза больше.
учитель начальных классов (если работа в одну смену)- 10 тысяч, если на двух классах (2 смены) 20-22 тысячи...., правда это с 7 утра до 19-00, еще надо ежедневно проверить 4 пачки тетрадей (2 смены), проверку тетрадей по предмету платят около 25 рублей в месяц )))
простите- 250 рублей в месяц )