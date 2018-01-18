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Оклады увеличили сотрудникам Алтайского государственного университета с 1 января текущего года, сообщили в пресс-службе вуза.

В АлтГУ уточняют, что во исполнение федерального законодательства с нового года произведено увеличение окладов сотрудников до установленного законом нового МРОТ (9489 рублей).

"Это такие категории работников, как учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал и преподаватели без ученой степени. Изменения коснулись около 600 человек, с суммой затрат на годовой фонд оплаты труда в размере порядка 11 миллионов рублей", — отмечают в классическом университете.

Кроме того, с 1 января в АлтГУ на 4% увеличили окладную часть заработной платы всего профессорско-преподавательского состава. В вузе добавляют, что эта мера направлена в первую очередь на рост гарантированной части заработной платы.

Также в университете прорабатывается вопрос о дальнейшей индексации размера оплаты труда.

Между тем по итогам 2017 года средняя зарплата профессорско-преподавательского состава составила 43 тысячи рублей.

"Это один из самых высоких уровней среди алтайских вузов, который достигнут, прежде всего, за счет активного участия преподавателей АлтГУ в публикационной и научной деятельности, а также выполнения эффективных контрактов", — подчеркивают в АлтГУ.