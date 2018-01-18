Злоумышленники украли на Пхукете у супружеской пары из России биткоины на сумму $100 тыс. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на газету Nation.

Россияне подали заявление в полицию. По словам пострадавших, неизвестные ворвались в их дом, украли три ноутбука, смартфон и паспорта, а также заставили их перевести криптовалюту на неизвестный счет.

Россияне рассказали, что преступники пригрозили убить их, если пара обратится в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили с помощью GPS-сигнала телефона, что злоумышленники находятся в Малайзии.