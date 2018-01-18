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Барнаульская полиция подтвердила факт ЧП, связанного с избиением водителя автобуса в краевой столице утром 18 января.

"Данный факт зарегистрирован. Ведется разбирательство", — сообщила порталу Amic.ru представитель УМВД по краевой столице. Подробностей инцидента и причин случившегося в полиции пока не сообщают.

Напомним, что ЧП имело место около 08:45 18 января на остановке общественного транспорта "улица Сергея Ускова". Как сообщали в социальных сетях, избиению двумя пассажирами подвергся водитель автобусного маршрута №10.

На место происшествия выезжали полицейские и врачи скорой помощи.