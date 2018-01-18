Фото: sibdepo.ru
Барнаульская полиция подтвердила факт ЧП, связанного с избиением водителя автобуса в краевой столице утром 18 января.
"Данный факт зарегистрирован. Ведется разбирательство", — сообщила порталу Amic.ru представитель УМВД по краевой столице. Подробностей инцидента и причин случившегося в полиции пока не сообщают.
Напомним, что ЧП имело место около 08:45 18 января на остановке общественного транспорта "улица Сергея Ускова". Как сообщали в социальных сетях, избиению двумя пассажирами подвергся водитель автобусного маршрута №10.
На место происшествия выезжали полицейские и врачи скорой помощи.
Комментарии
Следующая новость по данному ЧП будет звучвть так:Дугин взял на контроль....
Не, следущая новость - дугин и карлин с детским обдулсменом выехали на место происшествия
водителя автобуса зря бить не будут
Ехал как то на 55 автобусе...Снег,метель,,.а он несется по городу,как ума лишенный))) Подзываю кондуктора,прошу прекратить этот ужас!....Так она даже не подошла к водителю((
18.01.2018 13:31
- гость -
наверное боялась, что водила ей с ноги зарядит)
наверное боялась, что водила ей с ноги зарядит)
какой зарядит? геморройные они все от сидячей работы и легкие черные от никотина
18.01.2018 13:45
- гость -
так а чего не подошла тогда к водиле?
в сговоре с ним была?
ДА,,, Иногда так и хочется зарядить водиле!!!
сами то читали эти "обсуждения"? срутся между собой, а по теме только первые несколько комментов.
Это же Ускова, утро, голова болит после запоя, там вон стоит какой-то торохтит мешает....
18.01.2018 13:07
- гость -
А после нее - Дугин дал сдачи обидчикам водителя автобуса, факт которого он ранее поставил на контроль