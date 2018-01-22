1 и 2 февраля в Барнауле пройдут семинары, посвященные подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности за 2017 год, а также анализу изменений законодательства с 2018 г. Бизнес-тренер с многолетним опытом работы поделится со специалистами последними изменениями в порядке ведения бухгалтерского учета, налоговом законодательстве и администрировании.

В 2017 году был принят целый ряд законов, которые кардинально поменяли правила игры для российского бизнеса: новый порядок исключения компаний из ЕГРЮЛ, новые правила субсидиарной ответственности собственников и должностных лиц организаций, новые подходы к администрированию основных налогов, возложение обязанностей по исчислению НДС на покупателей в ряде случаев, возврат налога на имущество по движимому имуществу и др.

Эти и многие другие изменения теперь необходимо учитывать в своей работе организациям и ИП. Все это будет подробно рассмотрено на семинарах.

Семинар для бухгалтеров, на который приглашаются также руководители и финансовые директора. Аудитор, налоговый консультант и аттестованный преподаватель ИПБ России Ирина Самарина ответит на сложные и спорные вопросы налогообложения.

1 февраля состоятся два семинара:

Один семинар будет посвящен применению упрощенной системы налогообложения (УСН), подготовке отчетности субъектами УСН и анализу изменений с 2018 г.

Второй семинар будет посвящен формированию учетных политик организаций для целей бухгалтерского и налогового учета. Вопросы будут рассмотрены с учетом изменившихся норм нормативного регулирования с 2018 г. для бухучета, а также изменений налогового законодательства, оказывающих влияние на учетную политику.

2 февраля семинар адресован организациям на общем режиме налогообложения. Участники семинара обсудят важнейшие изменения в нормативном регулировании бухгалтерского учета, изменения по НДС, налогу на прибыль, арбитражную практику, вопросы "зарплатных" налогов и сборов, новый порядок применения онлайн-ККТ и многое другое.

Организатор семинара — группа компаний Центр "Актив С". В неё входят аудиторско-консалтинговый центр и учреждение дополнительного профессионального образования. Центр "Актив С" более 17 лет оказывает клиентам всю необходимую помощь по вопросам организации и ведения бизнеса. Центр "Актив С" является учебно-методическим центром Института профбухгалтеров России. Помимо аттестации, переподготовки и повышения квалификации бухгалтеров и кадровиков, компания занимается консалтингом, аудитом и проведением тренингов и семинаров.

Семинары пройдут по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина,39, 4-й этаж, конференц-зал

Группа компаний Центр "Актив С"

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