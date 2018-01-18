Студентов Каменского агротехнического техникума привлекли к ответственности за то, что они прокатились на диване, который был закреплен на крыше автомобиля. Об этом пишет газета "Каменские известия".

Как уточняет издание, инцидент произошел днем 17 января. Молодые люди на ВАЗ-2106 перевозили диван. Причем двое молодых людей находились на перевозимом диване, а не в кабине авто. Очевидцы сняли нарушение на видео и разместили ролик в интернете.

В местном отделении ГИБДД пояснили, что лихачей привлекли к административной ответственности.

ОГИБДД обращается с просьбой: если вы стали свидетелем грубого нарушения ПДД и есть видеозапись, на которой зафиксирован факт нарушения, отправьте его в Госавтоинспекцию. Проявив активную жизненную позицию, вы окажете содействие в привлечении к ответственности нарушителей.