52 человека погибли при возгорании автобуса утром в четверг, 18 января, в Актюбинской области Казахстана. Об этом пишет РБК.
ЧП произошло на 1068 км автодороги Самара — Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай. Автобус загорелся во время движения. В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство погибших и пострадавших пока устанавливают. Известно, что среди них есть граждане Узбекистана.
Издание пишет, что пятерым пассажирам удалось выбраться из горящего автобуса. Остальные 52 человека погибли на месте ЧП.
Некоторые СМИ сообщают, что предварительная причина возгорания – поджог.
Комментарии
амик, новостной отдел у вас - огонь!
А что не так? Фотка?
По теме - ужас ((((
Все так. Но оперативность не ваш конек.
куда уж оперативней. сегодня утром случилось. сегодня написали. что не так?
Я к амику отношения не имею никакого ). Только как читатель.
Просто не понял что не так...
подскажу вам еще 1 новость. в одной из барнаульских школ эвакуация. обнаружена бесхозная сумка.
Как это все так? Фотка левая как обычно. Пипл схавает
Сгорел Икарус, на фотке амика ПАЗик.
в 50% "новостей" фотки левые, лишь бы что-то вставить
15:13) Вот интересно,если бы новость была без фото,к чему бы ты достебался)? Лечись!
Да ставьте вместо фоток смайлики
18.01.2018 15:25
15:13) Вот интересно,если бы новость была без фото,к чему бы ты достебался)? Лечись!
Это информационный ресурс. Фотографии несут информационный смысл.
Если фотография не соответствует контенту, это частичная дезинформация.
Разве не так?
Лучше не ставить никакую картинку, чем левую нагугленную.
Это скорее всего какой-то теракт. Ну не получится так поджечь автобус чтобы из 55 пассажиров 52 погибли. Ну или автобус два дня нужно в бензине вымачивать.