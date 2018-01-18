52 человека погибли при возгорании автобуса утром в четверг, 18 января, в Актюбинской области Казахстана. Об этом пишет РБК.

ЧП произошло на 1068 км автодороги Самара — Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай. Автобус загорелся во время движения. В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство погибших и пострадавших пока устанавливают. Известно, что среди них есть граждане Узбекистана.

Издание пишет, что пятерым пассажирам удалось выбраться из горящего автобуса. Остальные 52 человека погибли на месте ЧП.

Некоторые СМИ сообщают, что предварительная причина возгорания – поджог.