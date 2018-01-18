Фото: ok.ru, avtovokzal.ru
35 лет назад, в 1983 году, был открыт Барнаульский автовокзал. На тот момент он был крупнейшим в Западной Сибири. Спроектировала здание автовокзала архитектор Галина Первушина.
Если же заглядывать в более далекое прошлое, то автостанция на Привокзальной площади в Барнауле была открыта еще в 1939 году. В настоящее время Барнаул связан автобусным сообщением со всеми городами и районами Алтайского края, а также с Республикой Алтай, Новосибирской, Кемеровской, Томской областями. Регулярные автобусные рейсы выполняются в города Казахстана: Павлодар, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Караганду, Риддер, а также киргизский Бишкек.
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Ежедневно с вокзала отправляется более 300 автобусов, а в отдельные дни их количество превышает 400. Максимальный среднесуточный объем перевозок достигает 6000 человек.Предлагаем читателям портала Amic.ru вспомнить, каким было здание автовокзала в советскую эпоху.
Комментарии
магазин "Интим" и киоски вряд ли из 80-х )))
http://d400.ru/index.php/2010/01/barnaul-1990/
В 1983?!!!! Твою ж ..! я помню еще как в старом покупали билеты (сбоку напротив). Вот я старый...
А я вот слышал, что архитектор некто Тинибаев
Бишкек - Киргизия.
Хорошие деревья росли раньше на привокзальной площади. Было где отдохнуть в тени