Фото: ok.ru, avtovokzal.ru

35 лет назад, в 1983 году, был открыт Барнаульский автовокзал. На тот момент он был крупнейшим в Западной Сибири. Спроектировала здание автовокзала архитектор Галина Первушина.

Если же заглядывать в более далекое прошлое, то автостанция на Привокзальной площади в Барнауле была открыта еще в 1939 году. В настоящее время Барнаул связан автобусным сообщением со всеми городами и районами Алтайского края, а также с Республикой Алтай, Новосибирской, Кемеровской, Томской областями. Регулярные автобусные рейсы выполняются в города Казахстана: Павлодар, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Караганду, Риддер, а также киргизский Бишкек.

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Ежедневно с вокзала отправляется более 300 автобусов, а в отдельные дни их количество превышает 400. Максимальный среднесуточный объем перевозок достигает 6000 человек.Предлагаем читателям портала Amic.ru вспомнить, каким было здание автовокзала в советскую эпоху.