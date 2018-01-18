Фото: kprf.rubtsovsk.ru

Более 5 млрд рублей планируют вложить в развитие Рубцовска до 2025 года — в настоящее время в городе вынесен на общественное обсуждение проект Стратегии социально-экономического развития.

Как сообщает "Алтайская правда", в стратегии содержится список приоритетных инвестиционных проектов. Всего их 28 — бюджетные и внебюджетные.

Наиболее затратным казенным проектом является создание новой школы на 550 мест в Черемушках. Строительство предполагается начать в 2021 году. Стоимость объекта оценивается почти в полмиллиарда рублей.

Кроме того, в 2017 году были разработаны и отданы на экспертизу проекты канализационной насосной станции и канализационного коллектора на проспекте Ленина. Срок реализации проекта составит три года.

Уже в этом году в Рубцовске собираются достроить пятиэтажный дом, квартиры в котором предназначены для бюджетников.

На текущий год в Рубцовске запланирован капитальный ремонт кровли в спортивном клубе "Торпедо", Театре имени Брахмана, детском саду "Планета детства" и Центре развития творчества.

Помимо этого, запланировано строительство дороги на улице Никольской, капремонт городского ДК.

Что касается финансовой стороны вопроса, то на реализацию проектов, исполнителем которых является городское управление капитального строительства, необходимо около 1,18 млрд рублей.

Самый же затратный инвестпроект в Рубцовске связан с программой развития теплоэнергетического комплекса города. На модернизацию системы теплоснабжения требуется более 2 млрд рублей.

Также более 1,5 млрд рублей требуется на расширение производства почвообрабатывающей техники на Рубцовском заводе запчастей. Рубцовский филиал "Уралвагонзавода" намерен вложить 350 млн рублей в разработку и производство унифицированного гусеничного тягача.

Кроме того, в городе предполагается построить бизнес-инкубатор, ледовую арену, кафедральный собор, МФЦ, два жилых комплекса, а также зоны отдыха на берегу реки Алей.