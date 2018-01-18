Росстандарт совместно с Федерацией автовладельцев России запускает проект по присвоению категорий звездности автозаправочным станциям. Об этом пишет "Российская газета".

Как сообщил изданию руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, присвоение звезд

позволит правильно раскрасить добросовестных игроков. Эти игроки должны будут готовы в добровольном порядке "раскрыть все карты, показать все технологические процессы, как у них организовано обслуживание клиентов, какие есть условия не только для продажи топлива, но и для дополнительных услуг".

Уже подготовлен проект, в котором описано, за что присваиваются звезды. Ранжирование в нем пока больше идет в наборе услуг — есть ли туалет, услуги питания, технические сервисы, подкачка шин, заправка омывающей жидкостью, а также оценка соответствия топлива требованиям техрегламента.