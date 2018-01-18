Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин посетит Барнаул с однодневным визитом ориентировочно 12 февраля. Об этом порталу Amic.ru сообщила первый секретарь реготделения коммунистической партии Мария Прусакова.
"Мы ожидаем приезд Павла Грудинина 12 февраля, но из-за его плотного графика дата пока ориентировочная", — уточнила Прусакова.
Она сообщила, что кандидат встретится с журналистами, избирателями.
Конкретных договоренностей по точному месту и времени пока нет, вопрос прорабатывается.
Напомним, Павел Грудинин — второй зарегистрированный кандидат на выборы президента, которые пройдут 18 марта 2018 года. На выборы он идет от КПРФ. Эта парламентская партия освобождена от сбора подписей для регистрации своего кандидата. Первый кандидат, получивший регистрацию, – лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Всем остальным кандидатам приходится собирать подписи для регистрации.
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55-летний Павел Грудинин на выборах новое лицо. Он является директором подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" и известен своими острыми высказываниями.
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Комментарии
уже машина против него заработала. Начинают лить помои, что мол, у него миллиарды. А у Путина и Жириновского их нет, они в лаптях ходят
Я один из тех, кто в фарсе под названием "выборы" не участвует.
И не из апатии. И уж тем более не в качестве бойкота в угоду иностранному агенту Навальному.
Не желаю быть соучастником грандиозного обмана обывателей. В результате которого антинародная власть гнобит народ как бы от имени народа. При капитализме, кто бы персонально ни оказался во власти, власть всегда будет делать всё в интересах олигархов. Богатые будут богатеть. бедные нищать.
Всем здравомыслящим не о "выборах" следует думать, а о том, как изменить в стране саму модель государства, и систему власти в ней.
Как реализовать внесенный по недосмотру "либералов" в Конституцию пункт о принадлежности высшей власти народу в реальность. А в условиях всеобщей информатизации ныне это вполне возможно.
К сожалению у Грудинина нет таких ресурсов, какими обладает Путин. Поэтому выиграть выборную кампанию ему невозможно.
Желающие встретиться, в очередь! )))
За!
18.01.2018 15:22
- гость -
К сожалению у Грудинина нет таких ресурсов, какими обладает Путин. Поэтому выиграть выборную кампанию ему невозможно.
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Зюганов же выиграл у Ельцина и слился сразу же. Ему не нужна победа
А в США Гор слился Бушу....
18.01.2018 15:07
гость
да он бывший матёрый едораст. какие помои, тут тока факты. Метается по партиям то туда то сюда.
И где его программа, ну чтоб ознакомиться? Подозреваю если она и есть, хотя врядли, он до последнего не знал, что президентом хочет быть, то там кроме общих фраз ничё нет (обещяю сделать сделки, убрать убралки, создать создалки....).
12% наберет, не более! нет смысла деньги партии тратить.
18.01.2018 15:35
месный
Программа есть. Посмотри любое интервью с ним, там этот вопрос задают постоянно.
на встрече вместо стандартного "хлеб-соль" будет булка с клубничным вареньем?
Очередной ворюга.
18.01.2018 15:44
- гость -
у меня нет времени втыкать кучу времени в видос с надеждой услышать что-то про программу. Я прочитать хочу. Подумать над пунктами. А не гонять видос туда сюда.
Где программа, нету?
18.01.2018 15:35
месный
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Грудинин идет от КПРФ и левых сил. У них программа отшлифована.
Надеюсь, его алтайские едросята зеленкой не обольют?
18.01.2018 15:50
месный
Погугли "программа 20 шагов"
18.01.2018 15:55
- гость -
ну почитать то её где?
ГРУДИНИН 2018!!! люди не слушайте провокаторов-байкотчиков, обязательно приходите и голосуйте. Байкотчики играют на стороне действующей либерально экономической системы.
18.01.2018 16:01
месный
В гугле забанили? Ссылки здесь нельзя вставлять.
18.01.2018 16:01
- гость -
1 пункт - Смена экономической стратегии - класно, но вот разбазаривать баки на всякую фигню походу не перестанем. А монополия государства на производство алкоголя - это вообще ужас, будем пить самое низкокачественное, а я вот любю вискарик, коньячёк, брэнди да ром - а это у нас непроизводят и никогда не будут.
18.01.2018 16:05
- гость -
дочитал.
Что то нет ничего про привлечь к ответственности за свои дела тех кто сейчас творит то что творит?
18.01.2018 16:04
новый президент
байкотчики не хотят учатсвовать в этом разводе лохов тем самым показывая что не являются ими.
18.01.2018 16:04
новый президент
Это ваш выбор. У других может быть совершенно другое мнение.
18.01.2018 16:13
месный
не хотите участвовать, а зачем комментарии строчите? если нет интереса то не писали-бы
Амик! держите в курсе, когда приедет?, где будет встреча? обязательно пойду!
а едерасты в штаны наложили
8.01.2018 16:06
месный
а я вот любю вискарик, коньячёк, брэнди да ром - а это у нас непроизводят и никогда не будут.
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чуть не блеванул, все это делается на основе "китайского" спирта, который произодися ..... правильно! из отходов жизнидеятельности китайца
Почитал его программу, сильно адекватнее Собчак. Есть до чего докопаться, но в целом адекватная. Но невыполнима за 6 лет, даже близко. Жаль.
Декларируется больше трат, чем заработков. И это проблема.
18.01.2018 16:31
За Грудинина!!!
Мне вас очень жаль, ессли вы не пили эти правильные напитки. Жаль. Очень.
Советую попробовать. Вот хотя-бы начните с брэнди Torres 10 (десятилетний) он немного стоит.
18.01.2018 16:24
новый президент
За тем и строчу, что это надувалово конкретное и что кандидата за которого бы проголосовал даже не допустили подсуетившись именно для этого заранее.
18.01.2018 16:22
- гость -
при низкой явке у действующей власти процент будет выше, приходите и голосуйте если вас что-то не устраивает
будем пить самое низкокачественное, а я вот любю вискарик, коньячёк, брэнди да ром - а это у нас непроизводят и никогда не будут.
Не пей низкокачественное. Ну и коньячки не халкай. А то ведь тебя так и не обеспечило государство недорогим, но качественным алкотестером.
Народ решает кто будет президентом .Появился кандидат которого ждали граждане страны. Судьба нашей страны ,будущее наших детей в наших руках. Мужики обьединяемся такого шанса упускать нельзя!!! Дружно плюнем на власть!!!!
ГРУДИНИН ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ!!!!!!!
Голосуем За лошадку!
18.01.2018 16:37
689
Кандидата которого ждали - непустили.
А ваш грудинин ещё тот мутный тип с такой же мутной партией. Коммунисты блин, да коммунизм это вообще утопия!
Голосую за Грудинина!!! Надо Грудинину только сказать в предвыборной компании: Я верну Сталинскую Конституцию от 1936 года. И все! Путину и его Ворам и Жуликам придет конец!!!
ну не придёшь ты на выборы - и что? путина без тебя не выберут? выберут.
я конечно не фанат коммунистических идей, но если бы президентом выбрали Грудинина, у России, возможно, появился бы шанс на позитивные перемены, а дальше, опять же, возможно, и у других кандидатов в президенты появятся шансы.
Кандидата которого ждали - непустили.
Кто ждал то? Пара тысяч малолеток барнаульских и сотня недееспособных предпенсионеров?
18.01.2018 16:43
месный
Задача любой ценой не допустить до власти пу. Грудинин не определяет себя ни с какой партией, судите о Человеке по делам, а не словам.А кандидат которого не пустили еще скажет свое слово...
18.01.2018 16:55
689
что-то я никаких дел у вашего грудинина не видел.
18.01.2018 16:43
месный
У Грудина есть где то в конце программы пункт создать совет над президентом, которому будет "подчинятся" президент. Вопрос кто возглавит этот совет??? Правильно Путин (если вдруг выберут Грудинина, да и возглавлять его можно без сроков.
18.01.2018 16:58
месный
В интернете все есть,надо только захотеть увидеть......
8.01.2018 16:43
месный
У Грудина есть где то в конце программы пункт создать совет над президентом, которому будет "подчинятся" президент. Вопрос кто возглавит этот совет??? Правильно Путин (если вдруг выберут Грудинина, да и возглавлять его можно без сроков.
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А вот не смешно, у некоторых чуть-ли не прямым текстом написано "если что править будет путин, я так"
Выиграет Грудинин-выиграет народ,не выиграет-мы можем забыть о благополучии наших детей и внуков.Друзья-олигархи последнее растащут,а нас в аренду сдадут.
18.01.2018 16:33
Совершенно верно!
18.01.2018 16:55
- гость -
+10000000000000000000!!!
18.01.2018 16:55
689
А мы и судим по делам - спрятал на зарубежных счетах огромные деньги и налоги с них не платил. Теперь говорит, что родственнику на лечение других родственников передал)))) нет уж, пускай и дальше своим совхозом руководит.
На выборы нужно идти. Потому что голоса непришедших на выборы отдаются партии власти. Провокаторы не просто так подстрекают не ходить на выборы.
Некоторых месных неплохо бы сделать местными в районах Крайнего Севера.