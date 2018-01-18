Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин посетит Барнаул с однодневным визитом ориентировочно 12 февраля. Об этом порталу Amic.ru сообщила первый секретарь реготделения коммунистической партии Мария Прусакова.

"Мы ожидаем приезд Павла Грудинина 12 февраля, но из-за его плотного графика дата пока ориентировочная", — уточнила Прусакова.

Она сообщила, что кандидат встретится с журналистами, избирателями.

Конкретных договоренностей по точному месту и времени пока нет, вопрос прорабатывается.

Напомним, Павел Грудинин — второй зарегистрированный кандидат на выборы президента, которые пройдут 18 марта 2018 года. На выборы он идет от КПРФ. Эта парламентская партия освобождена от сбора подписей для регистрации своего кандидата. Первый кандидат, получивший регистрацию, – лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Всем остальным кандидатам приходится собирать подписи для регистрации.

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55-летний Павел Грудинин на выборах новое лицо. Он является директором подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" и известен своими острыми высказываниями.

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